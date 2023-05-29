В чем разница между адвокатом и юристом
да придет идея думающему

В чем разница между адвокатом и юристом

29 мая 2023

Периодически у людей возникают сложности, которые они не могут самостоятельно решить. И для того чтобы понимать, к кому обращаться (к юристу либо к адвокату), стоит изучить некоторые тонкости. Опытные юристы и адвокаты в Кирове работают в компании «ЭлитЮрЦентр».

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Основные моменты

Юристом считается профессионал в отрасли правоведения. Этот специалист осведомлен обо всех законах и изменениях.

И именно юрист может успешно применять разнообразные законы на практике. Для того чтобы стать юристом, следует получить соответствующее высшее образование. Для этого можно поступить в вуз, а также в определенное средне-специальное заведение.

Юрист обязательно получает диплом, если успешно заканчивает институт либо колледж. В дипломе обязательно прописывается то, какую именно специальность выбрал человек.

Что касается адвоката, то этот специалист осуществлять защиту клиентов.

Для того чтобы работать в этом направлении, нужно предварительно получить диплом и сдать соответствующий экзамен. Адвокат предоставляет следующие услуги:

  • Консультирование (устное либо письменное);
  • Поиск требуемой информации;
  • Подготовка документации (жалобы, разнообразные справки, иски и прочие бумаги);
  • Представляет интересы клиента в суде.

Следует учитывать, что адвокат не может работать в государственных организациях.

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Какие отличия можно выделить

Для того чтобы понимать, к кому стоит обращаться в тот либо иной момент, стоит ознакомиться с некоторыми отличительными особенностями.

  • Статус. Юристом сможет стать тот человек, который закончит профильный вуз. Для того чтобы стать адвокатом, нужно предварительно проработать около двух-трех лет юристом. Дополнительно нужно сдать и соответствующий экзамен, посредством которого можно подтвердить статус.
  • Трудоустройство. Что касается юриста, то этот специалист может работать в разнообразных местах (государственные либо частные учреждения, штатные и внештатные сотрудники). Адвокат же может заниматься лишь профессиональной деятельностью. В некоторых случаях допускается преподавание либо же занятия наукой.
  • Особенности трудовой деятельности. Если у юриста нет адвокатского статуса, то работать он может в разнообразных направлениях. При этом повышать квалификацию в процессе не нужно. Адвокат может осуществлять лишь профильную работу.

Еще одна отличительная особенность заключается в том, что адвокат зарабатывает в разы больше.

При этом он обязан оплатить налоги и внести соответствующие взносы, которые передаются в адвокатскую палату



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