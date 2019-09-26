Как заменить дисплей на Айфон 7

Айфон – в настоящее время является самым популярным и покупаемым телефоном в мире. Наверняка каждый третий человек в нашей стране ходит с ним, ну, или вообще без телефона.
Но, к сожалению, Айфоны как и любые другие гаджеты имеют свойства ломаться. Поэтому в данной статье мы расскажем вам, как провести замену данного девайса дома своими руками.
Замена экрана в данном устройстве состоит из нескольких шагов. Разберем подробнее каждые из них ниже. Качественно выполнить ремонт iPhone могут специалисты СЦ по ремонту техники Apple.
Часть первая. Разбираем устройство
В первую очередь нам необходимо разобрать телефон и снять с него сломанный дисплей. Делается это следующим образом:
- Для начала откручиваем два болта, которые находятся возле места зарядки.
- Берем в руки присоску и с ее помощи делаем зазор, засовываем в него лопатку и по периметру отлепляем корпус. Снимаем его.
- Теперь немного оттените модуль и сможете увидеть, что дисплею мешают две защелки, которые расположены в верхней части. Аккуратно отцепляем их.
- Теперь на всякий случай отключите шлейф, который идет от аккумулятора, чтобы защитить себя от различного рода неприятностей и лишних проблем.
- Теперь отсоедините два шлейфа модуля и шлейф разговорного динамика и фронтальной камеры.
Все что остается, это всего лишь аккуратно отвинтить болты и снять дисплейный модуль седьмого Айфона.
Часть вторая. Устанавливаем деталь и собираем Айфон
Процедура установки нового дисплейного модуля на Айфон 7 выглядит следующим образом:
- Сначала нам нужно снять шесть винтов, которые удерживают панель-обложку.
- Теперь снимаем кнопку «Домой», которая держится на четырех винтах.
- Теперь проводим отключение разъема кнопки и убираем его в сторону. Подденьте шлейф который держится на скотчем на пластмассе.
- Для того чтобы извлечь кнопку, проводить это нужно на обратной стороне дисплея. Последующая установка будет проводиться тоже в обратном порядке.
- Теперь в верхней части телефона открутите все финты, которые держат разговорный динамик и фронтальную камеру.
- Аккуратно снимаем эти две детали, попутно отгибая шлейфы и планки-фиксаторы.
И все что нам остается далее, это взять в руки приобретенный дисплейный модуль на седьмой айфон и установить его в обратном порядке. Как видите, ничего сложного тут нет. Вам необходимо только подробно запоминать план своих действий и в точности собирать телефон в обратном порядке.