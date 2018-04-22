Как переводят договоры в бюро переводов

Переводчики по роду своей деятельности работают с текстами разных тематик. Одна из наиболее востребованных услуг – юридический перевод. Это направление считается одним из самых сложных.

Не каждый лингвист справится с этой задачей. Для этого понадобятся хорошие профессиональные навыки и опыт работы в данной сфере.

Довольно часто клиенты заказывают перевод договоров. Стоит заметить, что при работе с подобными материалами нужно быть особо внимательным, чтобы не допустить ошибку. Ее цена особенно велика.

Поскольку впоследствии у клиента могут возникнуть серьезные проблемы (фирма несет убытки, теряет партнеров и т.д.).

Дополнительная сложность состоит в том, что изначально договор составлялся в соответствии с правовой системой одной страны, а будет использован в другом государстве с присущим ему законодательством. При этом одни и те же юридические термины по-разному трактуются в той или иной стране.

Перевод договоров подразумевает использование специфичной лексики. Понадобится определенным образом составлять языковые конструкции в соответствии с правилами и требованиями, предъявляемыми к документам данного типа.

Особое внимание нужно уделить правильности написания терминов. Также необходимо, чтобы соблюдалось их единство. То есть не допускается несколько вариантов перевода одного и того же определения.

Однако на практике новички часто совершают подобную ошибку. Чтобы качественно перевести текст, прежде всего, его нужно понять. А это не так уж просто в силу его специфики.

Для качественного перевода недостаточно знания иностранного языка. Требуется владение предметной областью, что предполагает наличие определенных знаний в правовой сфере и юриспруденции.

Ведь в процессе работы лингвист сталкивается с различными терминами, которые имеют несколько вариантов трактовок в зависимости от контекста.

Если нужно перевести документ на иностранный язык, обычно к работе привлекают носителя языка. Важно выдержать стилистику, использовать особую лексику и придерживаться синтаксической структуры.

Перед переводом нужно несколько раз прочитать исходный материал, чтобы его понять. Также на данном этапе специалист выделяет термины и определяется со стилем изложения.

По завершению перевода материал вычитывает редактор и корректор. Текст проверяется на предмет ошибок, сверяют однородность терминов и т.д. Лишь после этого перевод считается завершенным.

Если вам нужно перевести договор, обращайтесь к профессионалам. Сотрудничайте с надёжным бюро переводов Москвы «Лингмакс».

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