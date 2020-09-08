Услуги дома престарелых в Минске

Возраст приносит с собой не только опыт, но и печаль. Чем старше становится человек, тем сложнее ему заботиться о самом себе. Если доходит до того, что утрачивается возможность обеспечивать гигиену и питание, приходится обращаться к специалистам. Есть тут частные пансионаты для престарелых в Минске, готовые принять людей разных возрастов.

Здесь проживают люди с различными проблемами и особенностями. Постоянное наблюдение сотрудников позволяет избежать ухудшения ситуации. Более того, наша деятельность направлена на восстановление пациентов.

Реабилитационная программа

После тяжелых болезней (например, перелома шейки бедра, инсульте) нужно длительное восстановление. Родственники не всегда в состоянии это обеспечить, из-за недостатка времени или иных обстоятельств.

Однако, не стоит отчаиваться или искать сиделку. Наш дом престарелых «5 звезд» принимает людей, нуждающихся в реабилитации. Здесь трудятся опытные специалисты, работающие по нескольким направлениям. Среди наиболее распространенных программ, которые использует дом престарелых в Минске, выделяют:

социальные;

медицинские;

психологические;

интеллектуальные и так далее.

Здесь обеспечены условия, необходимые для успешного и полноценного выздоровления. В пансионат для пожилых поступают и люди с инвалидностью. Им предоставляются все приспособления, которые нужны для комфорта.

Это, прежде всего, скамейки и столики, облегчающие процесс проведения водных процедур и приема пищи. Не все могут обеспечить свой дом подобными аксессуарами. В номерах есть функциональные места для сна, предупреждающие появление пролежней. Это особенно важно, когда речь идет о лежачих пациентах.

Пансионат для престарелых: организация питания

Пансионат для пожилых в Минске обеспечивает каждого постояльца необходимой пищей. Нашим гостям не нужно посещать магазины, заниматься готовкой и мытьем посуды. Мы возьмем эти заботы на себя. Специалисты составляют меню, ориентируясь на особенности пожилого человека.

В основу рациона включаются продукты, имеющие натуральное происхождение. Они позволяют поддерживать нормальный уровень физической и умственной активности.

Среди основных компонентов, используемых в готовке: свежие фрукты и овощи, богатые витаминами, морепродукты, молочные продукты, определенные сорта мяса. Людям пожилого возраста лучше всего подходит постное мясо, обеспечивающее снижение уровня холестерина.