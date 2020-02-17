Тканевые ролеты – достаточно распространенный на сегодняшний день вариант защиты окон от солнца. Их устанавливают в разных помещениях. Такие ролеты могут быть абсолютно разного цвета и фактуры. Именно это помогает им вписаться в любой интерьер и дизайн. Широкий выбор тканевых ролет предлагает компания https://nikoss.com.ua/tkanevyie-rolletyi.html.

Виды

Тканевые ролеты открытого типа. Этот вид ролет отличается простотой конструкции и невысокой стоимостью. Они имеют лаконичный вид и разнообразие расцветок. Конструкция состоит из валика, на который наматывается тканевая часть ролеты. Простота использования делает такую модель доступной и распространенной. Современные производители предлагают разнообразные фактурные решения. Качество материала позволяет использовать такие ролеты продолжительное время, они практичны и долговечны.

Тканевые ролеты закрытого типа. Это более сложная конструкция. В этих ролетах предусмотрен короб, который закрывает механизм. Этот короб имеет и декоративную функцию. В зависимости от дизайна интерьера подбирается определенный вид ролет. Вариант тканевой части тоже может быть разный. Фактура и расцветка подбирается в зависимости от стилевого решения помещения.

Монтаж ролет открытого типа.

Чаще всего такие ролеты крепят на саморезы. Это самый простой вид установки, который может провести даже не профессионал. Одним из недостатков такого крепления является проделывание отверстий, которые остаются на раме. Если впоследствии такие ролеты меняются на шторы, отверстия остаются.

При установке этого типа ролет необходимо использовать уровень, чтоб крепление было горизонтально ровно. Это позволит тканевой части равномерно накручиваться на вал. После разметки, крепятся кронштейны, на которые потом устанавливается вал с тканевой основой. После установки проверяется равномерность накручивания.

Монтаж ролет закрытого типа.

Установка такого типа ролет более трудоемка. В этой конструкции сначала крепится короб и направляющие. Для этого процесса необходим двухсторонний скотч. Для того, чтоб скотч хорошо держался, необходимо обезжирить поверхность, на которую он будет крепиться.

Затем определяются места, где будут крепиться направляющие. Короб устанавливается, снимая с него клейкую ленту. Проверяется ровность расположения. При помощи саморезов крепятся края короба. Сверху надевается крышка. Проверку проводят для того, чтоб ролеты ровно наматывались на вал.