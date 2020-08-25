Услуги бухгалтерской отчетности

Ведение бухгалтерии – ответственная работа, которой должны заниматься опытные профессионалы. Вы можете смело доверить нам решение вопросов, связанных с этой сферой. Предоставляем бухгалтерские услуги здесь на протяжении долгого времени. Накопленный опыт позволяет справляться с порученными заданиями, не совершать ошибок, своевременно предоставлять отчеты.

Какие услуги мы предоставляем?

Одно из направлений деятельности ООО "ЮрПортал" – это оказание бухгалтерских услуг. Мы успешно выполняем различные виды работ. Среди наиболее востребованных:

восстановление учета;

постановка учета и его последующее ведение согласно действующему законодательству;

составление отчетности: финансовой, бухгалтерской, налоговой.

Восстановление учета – сложная процедура, которой должны заниматься профессионалы с большим опытом. Это может потребоваться в различных ситуациях, например, если работы по ведению были приостановлены на длительный срок. Другой распространенный вариант – недостаточная компетентность бухгалтера, работавшего на предприятии ранее. Наши специалисты обладают высокой квалификацией. Это позволяет им успешно справляться с поставленными задачами. Лучше изначально доверить им учет, чтобы в дальнейшем не решать возникшие проблемы.

Бухгалтерские услуги в Минске: пакетные предложения

Любого предпринимателя, в первую очередь, волнует сумма, которую ему придется потратить на аутсорсинг. Цена бухгалтерских услуг, при заказе в нашей компании, варьируется. На выбор предлагается 3 варианта с разной стоимостью.

В них входит разный набор услуг. К примеру, самый дешевый пакет стоимостью 45$, включает: количество наемных работников – 3 человека; документооборот (его объем не должен превышать 30 первичных документов за 1 месяц); консультационные услуги по вопросам, касающимся бухгалтерии.

Если вы сделаете выбор в пользу этого варианта, то получите скидку на юридические услуги. Она будет составлять 10%. Если же ваша компания более крупная, можно выбрать второй вариант за большую сумму, в состав которой включается больший объем работ.

Просим обратить внимание на то, что для новичков, которые не так давно начали предпринимательскую деятельность, обеспечиваются еще более выгодные условия сотрудничества. Вам могут быть предоставлены так называемые «платежные каникулы», что поможет сэкономить ваш бюджет. Это очень выгодно, если вы молодая компания и только развиваетесь.