На какой криптобирже лучше торговать

Рынок криптовалют растет с каждым днем и появляются новые способы оплаты и торговых площадок которые нужно уметь выбирать исходя из индивидуальных предпочтений.

Существует очень много бирж для торговли криптовалютой, но нужно знать, чем одна отличается от другой чтобы правильно сделать выбор и совершать выгодные продажи. На портале Биржи.ру можно получить актуальную информацию о криптобиржах.

Популярные биржи для торговли криптовалютой

Gemini считается одной из самых популярных площадок для вложения в криптовалюту поскольку она считается одной из самых первых. Все активы данной биржи хорошо поддерживаются, а интерфейс приложения интуитивно понятен даже начинающему пользователю что немаловажно.

Также проводятся многочисленные акции, среди которых нужно сделать депозит в сто долларов и получить 10. Конечно есть и небольшие минусы которые связаны с ограничением оплаты.

Binance одна из самых крупнейших и популярных бирж для торговли криптой в интернете и на то есть причины. Интерфейс приложения не такой легкий и создан для опытных пользователей.

На бирже можно покупать и продавать не только самые популярные валюты, но и менее известные. Если вложить 500 долларов можно получить приятный подарок в виде 50 долларов на счет.

Мощный движок биржи позволяет моментально обрабатывать все совершенные сделки с минимальными комиссиями чем не могут похвастаться конкуренты. Kraken старейшая биржа для торговли криптой в интернете и именно поэтому она завоевала доверия пользователей.

Если вы боитесь столкнуться с мошенниками, то именно данная биржа развеет все ваши сомнения. Здесь можно спокойно торговать токенами и криптой, не волнуясь о безопасности сделок.

Также данную биржу отличает от других функция торговать в кредит что бывает выгодно, когда депозиты уже внесены на одну валюту, но срочно потребовалось совершить сделку.

Советы по выбору криптобиржи

Выбирать биржу для торговли криптой надо с умом и первое на что стоит обращать внимание это ее оборот который должен быть не менее 1 миллиона долларов. Если биржа имеет низкие показатели оборотов, то лучше всего отказаться от неизвестной площадки.

Также набор инструментов на бирже для торговли является определяющим фактором. В инструментах обязательно должны иметься свечные графики и стаканы котировок.

Чем больше инструментов, тем выше вероятность провести сделку выгодно. Наличие удобного интерфейса и русского языка также очень важны для продуктивной торговли.