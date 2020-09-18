Как проходит покупка и оформление домена в зоне .ру

Если требуется сайт или несколько с доменами в зоне .ру, не стоит торопиться с регистрацией последних, ведь цены могут сильно различаться в зависимости тот того, где и кто их продает.

Сегодня можно выгодно приобрести нужный домен, и узнать об этом станет особенно полезно для предпринимателей, которым нужно приобрести множество таковых для различных сайтов. По выгодной цене купить домен в зоне .ру можно на сайте hostiman.ru.

Что нужно сделать сначала

Не стоит торопиться с приобретением домена. Сегодня немало тех, кто спекулирует на доменных именах, регистрируя их с одной единственной целью – занять хороший домен и потом выгодно его продать.

Как правило, в этих случаях цены очень высокие относительно тех, за которые обычно можно зарегистрировать доменное имя. Да и просто приобрести его у честных владельцев бывает нередко дешевле, чем покупка у спекулянтов.

Так что сначала стоит посмотреть, какие есть варианты. После этого уже можно делать выводы насчет того, где лучше приобрести доменное имя. Важно понять, необходимо ли приобретать домен у кого-то, или же можно зарегистрировать новый.

Это зависит от того, насколько важно, чтобы доменное имя было красивым и говорящим. Если это не принципиально, то конечно, стоит подумать об обычной регистрации домена.

Как оформляется домен в зоне .ру

Когда найден сервис, которому можно доверять, и выбрано доменное имя, либо несколько таковых, совершается оплата удобным способом. Конечно, сделки всегда проходят онлайн, потому что к этому располагает все.

После того как покупка будет завершена, доменное имя будет оформлено, то есть оно получит статус занятого, а в определенных базах будет указано, кто является владельцем домена в конкретный момент времени.

При оформлении домена нужно будет заполнить анкету с ФИО, паспортными данными и адресом проживания и прописки. Здесь нужно указывать реальные данные, т.к. регистратор домена может в любой момент проверить анкету и попросить выслать подтверждающие документы – сканы паспорта и прописки. Если в анкете будут указаны липовые данные, то регистратор может приостановить делегирование домена.

После того как пройдет регистрация, можно будет пользоваться доменным именем. Оно будет состоять из трех букв “w”, той части, что отличает домен от всех остальных, и “.ru”. И можно будет пользоваться этим доменом, пока будет желание, потребность и возможность.

Так что если требуется приобрести домен .ру, нужно обратить внимание на разные предложения. Важно прочитать отзывы о площадке, где планируется приобрести домен.

Это позволит сэкономить и при этом не столкнуться с тем или иным мошенничеством. Если покупать домены .ру в надежном месте, можно приобрести сразу большое их количество и по выгодной цене.