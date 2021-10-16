От внешнего вида упаковочной тары и особенностей во многом зависит успех реализации товара. Чаще всего в продаже присутствует товар в упаковочной таре, произведённой из картона. Их можно собирать самыми разнообразными способами.

Фиксация элементов производится при помощи скоб из металла, клеевого состава либо же скотча. Но есть и варианты, где вовсе отсутствуют такие элементы фиксации. Такие ящики зовут самосборными. Держатся они при помощи специально предназначенных соединительных язычков. Упаковку из картона на выгодных условиях изготавливает компания https://design-pack.biz/produkcija/upakovka/.

Разновидности

Все картонные коробки, в зависимости от конструктивных особенности и от имеющейся формы, могут быть разделены на такие разновидности, как книжки и обечайки, крышки-дно и лотки, пеналы и групповые упаковки, а также четырёхклапанные.

Стоит понимать, что и сфера эксплуатации у каждой конструкции своя. В короба четырёхклапанного типа чаще всего упаковывают предметы бытовой техники либо же товары с большими размерами. Такое название они получили из-за наличия в верхней части четырёх клапанов. Складываются эти клапана внахлест и выступают продолжением стенок.

А вот вариант крышка-дно принято считать наиболее простой конструкцией из всех картонных коробов. Они являются наиболее популярными при упаковке обуви.

В подобной коробке крышка надевается на дно с идентичной формой и габаритами. В групповой упаковке присутствует несколько перегородок между отделениями, которые образуют своеобразные окошки. В такой таре чаще всего в продаже встречаются рюмки или же фужеры, прочие подобные товары. Пищевые продукты упаковывают таким же способом в посуде из стекла.

Обечайку из-за её внешнего исполнения невозможно назвать полноценным видом упаковочной тары. По сути, это обод определённой ширины, который надет на иную тару или же непосредственно на товар.

Подобным методом упаковывают такие предметы кухонной утвари, как сковороды и прочее подобное. В книжках верхняя часть тары с одной из боковых сторон скреплена максимально плотно. Открытие производится подобно механизмы книжки.

Такую тару чаще всего применяют в сфере реализации кондитерских товаров и прочих продуктов питания. Картон при производстве коробов также может использоваться самый различный. На сегодняшний день выделяют микрогофрокартон и гофрокартон, а также простой картон.

Отличием материала одного от другого является их структура и показатели плотности. Большинство производителей в современном мире предпочитают гофрокартон. Это материал, где слой или же несколько гофрироанного типа с обеих сторон оклеен картоном плоского типа.

Материал является экологически безопасным и чистым. В связи с этим его считают наиболее подходящим вариантом для упаковки продуктов пищевого типа. К достоинствам материала также относят его приемлемую стоимость.

При помощи упаковки из этого материала продукты сохраняют свою целостность в период транспортировки и хранения. Тара, созданная из гофрокартона, также может быть разделена на несколько основных разновидностей. У каждого также собственное предназначение и цели применения.

Складные ящики считаются наиболее многочисленными. Среди них можно выделить пенальный и обёрточный тип, четырёхклапанные и с торцевыми клапанами, а также с наличием замкового соединения.

В большинстве торговых точек для розничной торговли стали популярными гофроящики сборного типа и гофроконтейнеры, а также гофролотки витринного типа.

Все они имеют относительно невысокую цену и незначительный удельный вес, хорошие показатели прочности. Создают изделия из 3- либо же 5-слойного гофрокартона.