Обзор услуг частного дома престарелых "Vita di mare" в Сочи

К домам престарелых в нашей стране больше негативное отношение, если сравнивать, например, с Западом. Это неудивительно, если учесть колоссальную разницу даже рассматривая государственные учреждения.

Это не просто разница, а целая пропасть. И, увы, отечественные дома престарелых уступают. Да и в целом, считается, что если пожилого человека отправили в такое заведение, значит он не нужен своей семье и родственникам.

Это не всегда так. Например, если это частный платный дом престарелых, такой как Vita di mare в городе Сочи https://domprestarelykh.com/nashi-pansionaty/vita-di-mare-garmoniya/, то пожилому человеку здесь точно не будет скучно, плохо или одиноко.

О пансионате

Пансионат Vita di mare (Гармония) находится в городе Сочи. Сама локация уже является огромным преимуществом, т. к. местный климат уникальный и благоприятно влияет на физическое и психоэмоцианальное состояние. Это ведь самый солнечный уголок нашей страны.

Сам пансионат не устанавливает каких-то жестких ограничений по поводу того, кого он принимает, а кого нет. Родственникам не нужно предварительно проходить кучу обследований, мучить лишний раз пенсионера, таская его по больницам, чтобы собрать справки. Это не требуется.

Главное, чтобы было согласие и заключенный договор. А перед этим необходима консультация, обсуждение всех деталей, стоимости пребывания. Какой-то фиксированной стоимости тоже нет, т. к. все индивидуально.

Но, цену можно узнать заранее, чтобы узнать, подходит она или нет. Цены не баснословные. Формируются они с учетом следующих факторов:

уровень самостоятельности/мобильности пациента (самостоятельный, с ограниченными возможностями или полностью лежачий)

вариант размещения (количество койко-мест в комнате)

дополнительные услуги, если они требуются

Можно прямо на сайте пансионата заполнить специальную онлайн форму, чтобы получить расчет стоимости. Если есть вопросы, нужна консультация, можно связаться с представителями Vita di mare по телефону в Краснодаре: +7 (861) 244 44 86 или в Сочи: +7 (862) 236 86 56.

Они с удовольствием подробно ответят на вопросы и расскажут обо всех преимуществах.

Условия проживания

В пансионате Vita di mare созданы все необходимые условия для того, чтобы пожилые люди, независимо от их состояния, букета болезней, могли чувствовать себя комфортно.

Предоставляются высококвалифицированные медицинские услуги, круглосуточный уход, организуется качественный досуг, подбирается меню. Кроме того, здесь пожилые люди в своей среде, общаются со сверстниками, ходят на прогулки, на пляж в сезон, если нет противопоказаний.

Их навещают родственники. Они также могут связываться с ними по телефону или по видеосвязи. Неудивительно, что многим кажется, что они не в доме престарелых, а в самом настоящем санатории.