Металлический уголок незаменим ни в одном строительстве. Металлический уголок — это строительный или отделочный элемент, изготовленный из металла и имеющий форму угла (обычно 90 градусов).
Классификация по материалам
Металлические уголки могут быть изготовлены из разных сплавов. Обычно это:
- Сталь;
- Алюминий;
- Медь;
- Латунь.
Сталь – самый распространенный материал.
Оцинкованная устойчива к коррозии, а нержавеющая очень прочна и не подвержена к разрушению в агрессивной среде. Алюминий легкий и тоже устойчив к коррозии. Медь и латунь используются для декоративных целей.
Виды уголков
- Равнополочные: Полки одинаковой ширины (например, 50×50 мм).
- Применение: строительство, машиностроение, мебель.
- Неравнополочные: Полки разной ширины (например, 75×50 мм). Применение: конструкции, требующие различной несущей способности полок.
- Горячекатаные: Производятся горячей прокаткой.
- Гнутые (холоднокатаные): Производятся холодной гибкой листового проката.
Использование металлических уголков
- Защита углов: Защищает углы стен, ступеней, колонн и других конструкций от повреждений, сколов, царапин и износа.
- Усиление углов: Увеличивает прочность и устойчивость угловых соединений в различных конструкциях, таких как мебель, рамки, дверные коробки.
- Выравнивание углов: Используется для создания ровных и точных углов при штукатурных, малярных и плиточных работах.
- Декоративное оформление: Может использоваться для создания декоративных элементов в интерьере и экстерьере.
- Крепеж: Может служить элементом крепежа для соединения различных деталей.
Особенности уголков
Стальные уголки – прочные элементы, способные выдерживать значительные нагрузки.
Их технические характеристики варьируются: "холодные" уголки легче, дешевле и имеют меньшую толщину стенок, что делает их подходящими для конструкций, работающих на осевое сжатие.
Для производства используется низколегированная сталь, причем чем толще профиль, тем большую нагрузку он выдерживает. Маркировка (А — высокая точность, Б — стандартная) обязательна. Для защиты от коррозии уголки оцинковывают или покрывают полимерами, что повышает их безопасность и позволяет использовать в пищевой, медицинской и химической промышленности.
Стандартная длина уголка – 6, 9, 10 или 12 метров, более длинные изготавливаются на заказ.