7 августа 2025

Металлический уголок незаменим ни в одном строительстве. Металлический уголок — это строительный или отделочный элемент, изготовленный из металла и имеющий форму угла (обычно 90 градусов).

Выбрать уголок и другую арматуру в Чебоксарах можно на сайте компании https://vsestaly.ru/armatura-cheboksary-opt-roznica/.

Классификация по материалам

Металлические уголки могут быть изготовлены из разных сплавов. Обычно это:

  • Сталь;
  • Алюминий;
  • Медь;
  • Латунь.

Сталь – самый распространенный материал.

Оцинкованная устойчива к коррозии, а нержавеющая очень прочна и не подвержена к разрушению в агрессивной среде. Алюминий легкий и тоже устойчив к коррозии. Медь и латунь используются для декоративных целей.

Виды уголков

  • Равнополочные: Полки одинаковой ширины (например, 50×50 мм).
  • Применение: строительство, машиностроение, мебель.
  • Неравнополочные: Полки разной ширины (например, 75×50 мм). Применение: конструкции, требующие различной несущей способности полок.
  • Горячекатаные: Производятся горячей прокаткой.
  • Гнутые (холоднокатаные): Производятся холодной гибкой листового проката.

Использование металлических уголков

  • Защита углов: Защищает углы стен, ступеней, колонн и других конструкций от повреждений, сколов, царапин и износа.
  • Усиление углов: Увеличивает прочность и устойчивость угловых соединений в различных конструкциях, таких как мебель, рамки, дверные коробки.
  • Выравнивание углов: Используется для создания ровных и точных углов при штукатурных, малярных и плиточных работах.
  • Декоративное оформление: Может использоваться для создания декоративных элементов в интерьере и экстерьере.
  • Крепеж: Может служить элементом крепежа для соединения различных деталей.

Особенности уголков

Стальные уголки – прочные элементы, способные выдерживать значительные нагрузки.

Их технические характеристики варьируются: "холодные" уголки легче, дешевле и имеют меньшую толщину стенок, что делает их подходящими для конструкций, работающих на осевое сжатие.

Для производства используется низколегированная сталь, причем чем толще профиль, тем большую нагрузку он выдерживает. Маркировка (А — высокая точность, Б — стандартная) обязательна. Для защиты от коррозии уголки оцинковывают или покрывают полимерами, что повышает их безопасность и позволяет использовать в пищевой, медицинской и химической промышленности.

Стандартная длина уголка – 6, 9, 10 или 12 метров, более длинные изготавливаются на заказ.



