Обзор услуг поставки и установки AV оборудования и компонентов от компании Индико Трейд

Любая компания, даже самая маленькая, собирается периодически на планерки, совещания и не только, чтобы обсудить новые проекты, финансовые результаты за отчетный период или какие-то другие вопросы.
Помимо того, что руководитель или другие сотрудники в устной форме доносят информацию, желательно наличие аудио- и видеоматериалов, которые позволят лучше донести их. Для этого требуется использование качественного AV оборудования и компонентов к нему. Приобрести их можно в компании Индико Трейд.
О компании
Индико Трейд – один из ведущих в стране поставщиков AV оборудования и компонентов. Компания работает в этой сфере не первый год, имеет штат высококвалифицированных сотрудников. За время своей работы, Индико Трейд воплотила в жизнь огромное количество проектов. Компания не является производителем.
Это крупный поставщик, работающий с ведущими отечественными и мировыми брендами. Благодаря прямым поставкам, отсутствию лишних звеньев в логистике, она имеет возможность гарантировать, что это качественная и оригинальная продукция.
Кроме того, цена за счет всего этого, намного ниже, чем у конкурентов. Клиентами компании могут быть различные организации. Это не только представители бизнеса, которым оборудование нужно для своих конференц-залов.
Речь может идти и о других компаниях, занятых в иных отраслях. Например, это учебные заведения, различные компании и частные лица, проводящие тренинги и не только. Во всех этих сферах также используется такое оборудование.
И заказать его можно здесь. На сайте компании можно подобнее узнать обо всех доступных товарах и услугах, узнать расценки и остальную информацию.
Вопросы можно задать по номеру телефона: +7 (495) 760-09-86, связавшись с менеджером.
Услуги
Индико Трейд предлагает следующие виды AV оборудования и компонентов:
- Проекторы
- Профессиональные мониторы и дисплеи
- Коммутационное оборудование
- Системы бронирования переговорных комнат
- Оборудование для переговоров и презентаций
- Аудио- , видео- , конференц-связь и многое другое.
Здесь можно просто приобрести нужное оборудование, либо заказать проектирование с подбором всего необходимого, установкой и последующим обслуживанием.
В зависимости от запроса клиента, специфики его деятельности и задач, которые будут поставлены, специалисты компании разработают оптимальный проект, который будет отвечать всем пунктам.