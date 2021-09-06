Обзор услуг поставки и установки AV оборудования и компонентов от компании Индико Трейд

Любая компания, даже самая маленькая, собирается периодически на планерки, совещания и не только, чтобы обсудить новые проекты, финансовые результаты за отчетный период или какие-то другие вопросы.

Помимо того, что руководитель или другие сотрудники в устной форме доносят информацию, желательно наличие аудио- и видеоматериалов, которые позволят лучше донести их. Для этого требуется использование качественного AV оборудования и компонентов к нему. Приобрести их можно в компании Индико Трейд.

О компании

Индико Трейд – один из ведущих в стране поставщиков AV оборудования и компонентов. Компания работает в этой сфере не первый год, имеет штат высококвалифицированных сотрудников. За время своей работы, Индико Трейд воплотила в жизнь огромное количество проектов. Компания не является производителем.

Это крупный поставщик, работающий с ведущими отечественными и мировыми брендами. Благодаря прямым поставкам, отсутствию лишних звеньев в логистике, она имеет возможность гарантировать, что это качественная и оригинальная продукция.

Кроме того, цена за счет всего этого, намного ниже, чем у конкурентов. Клиентами компании могут быть различные организации. Это не только представители бизнеса, которым оборудование нужно для своих конференц-залов.

Речь может идти и о других компаниях, занятых в иных отраслях. Например, это учебные заведения, различные компании и частные лица, проводящие тренинги и не только. Во всех этих сферах также используется такое оборудование.

И заказать его можно здесь. На сайте компании можно подобнее узнать обо всех доступных товарах и услугах, узнать расценки и остальную информацию.

Вопросы можно задать по номеру телефона: +7 (495) 760-09-86, связавшись с менеджером.

Услуги

Индико Трейд предлагает следующие виды AV оборудования и компонентов:

Проекторы

Профессиональные мониторы и дисплеи

Коммутационное оборудование

Системы бронирования переговорных комнат

Оборудование для переговоров и презентаций

Аудио- , видео- , конференц-связь и многое другое.

Здесь можно просто приобрести нужное оборудование, либо заказать проектирование с подбором всего необходимого, установкой и последующим обслуживанием.

В зависимости от запроса клиента, специфики его деятельности и задач, которые будут поставлены, специалисты компании разработают оптимальный проект, который будет отвечать всем пунктам.