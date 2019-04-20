Трудно ли зарегистрировать ГБО, и вообще, нужно ли это делать?

С появлением сервисных центров отношения автовладельцев с МРЕО заметно упростились. Регистрации ГБО это также касается. О том, что нужно для регистрации газового оборудования, рассказывает представитель компании «Время Газа».

Вопреки мнению некоторых «опытных» автовладельцев, регистрация ГБО в МРЕО – обязательная процедура. К счастью, сделать это несложно и недорого, если знать некоторые моменты. Но все по порядку.

Что будет, если не регистрировать ГБО?

Факт установки газобаллонной аппаратуры на автомобиль – это не что иное, как переоборудование. Как известно, любые изменения в конструкции авто или отдельных его агрегатах требуют отражения этих изменений в техническом паспорте транспортного средства (ТС).

Об этом говорит Постановление Кабмина Украины № 607 от 21 июля 2010 г. «Об утверждении Порядка переоборудования транспортных средств». Не пытайтесь оспаривать этот факт в суде, потому что независимый эксперт, привлеченный судом, сделает заключение, что изменения внесены.

Езда с незарегистрированным ГБО не приведет к тяжелым финансовым последствиям. Однако надо понимать, что ограничений по количеству штрафов не установлено. То есть вас могут и будут штрафовать до тех пор, пока вы не зарегистрируете установку.

Но… будет уже поздно. Об этом скажем ниже. Штраф за нарушение составляет 20–25 необлагаемых минимумов (240–425 грн). К слову, стоимость регистрации обойдется примерно в такую же сумму, если отказаться от технического осмотра. В некоторых сервисных центрах пытаются его навязать, однако у автовладельца есть право отказаться от услуги.

Что нужно для регистрации?

Сразу скажем, как и обещали, что зарегистрировать установку ГБО следует в течение 10 дней после монтажа. Позднее работники сервисного центра просто не примут документы.

Кроме паспорта и кода ИНН автовладельца, а также техпаспорта на ТС в перечень обязательных для предъявления входят документы, которые выдаются владельцу автомобиля сертифицированной сервисной компанией после монтажа:

акт приема-передачи автомобиля;

свидетельство о согласовании конструкции;

акт технической экспертизы (нужен всем, кроме многоместных ТС);

приказ руководителя юридического лица о назначении ответственного лица (для юр. лиц).

Естественно, автомобиль с установленным ГБО также должен быть в наличии.

Выдавать перечисленные документы получают право исключительно сертифицированные центры. Поэтому не рекомендуем обращаться в «гаражные конторы» или устанавливать ГБО самостоятельно.

Во-первых, это опасно для жизни, во-вторых, регистрация такой установки невозможна. Наконец, только официальные компании поддерживают гарантийные обязательства производителей газовой аппаратуры и дают гарантию на выполненные работы. Как выглядят разрешения и сертификаты, смотрите у нас на сайте.

Особые случаи

Как видите, сумма штрафа невелика, поэтому встречаются автовладельцы, которые пренебрегают официальным оформлением переоборудования, за что несут куда более тяжелую ответственность.

Например, незарегистрированное ГБО может стать отягчающим обстоятельством при совершении ДТП.

Также известны случаи, когда страховые компании отказывались от обязательств, если выяснялось, что на борту автомобиля на момент ДТП смонтирована незарегистрированная газовая установка. Вывод – лучше оформить ГБО по правилам.

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