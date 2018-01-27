Как перенести сайт на битрикс

Эффективность современного предприятия во многом зависит от скорости и оптимизации сайта. Управлять таким ресурсом намного проще с помощью автоматизированных систем, которые позволяют более гибко настраивать приложение.

Одним из способов решения такой проблемы является перенос сайта на 1с битрикс. Ознакомиться с этим процессом детально можно только на специализированных форумах, где программисты делятся своим опытом работы с данным сервисом.

Что следует переносить?

Сегодня количество сайтов огромное и все эти ресурсы отличаются сложностью. Но эффективность использования своеобразных «движков» не всегда является оптимальным решением. Специалисты рекомендуют переносить на подобную платформу несколько типов ресурсов:

интернет-магазины. Это обусловлено тем, что Битрикс хорошо поддерживает онлайн-кассы, которые стали обязательным атрибутом торговли в интернете;

крупные порталы. Особенностью таких ресурсов является наличие множества контента, за которым следует постоянно следить. Делать это без специальных модулей и функций сможет не каждый. Интерфейс Битрикса при этом интуитивно понятен, что позволяет быстро выучить все функции;

корпоративные сайты. С помощью этого ресурса можно оптимизировать все процессы управления вашим приложением.

Перенос сайта

Установка ресурса на движок Битрикс не составляет особого труда, но важно здесь соблюдать множество правил и особенностей системы. Алгоритм переноса сайта на эту платформу можно описать такими последовательными действиями:

Сохранение проиндексированных ссылок. Это важно, так как на их основе создается рейтинг сайта у поисковых систем. Если для вас это не важно, можно пропустить данный шаг. Установка Битрикс. Сегодня многие хостинги не поддерживают эту платформу. Поэтому важно уточнить у провайдера, будет ли работать она на определенном сервере. Установка системы выполняется согласно инструкции разработчиков, которую можно уточнить на официальном сайте. Перенос структуры и контента сайта. Важно, чтобы эти участки соответствовали требованиям платформы и располагались в нужном порядке. Подключение или перенос базы данных. Первый вариант актуален, когда сервер хранилища находится на отдельном от сайта хостинге. Настройка системы. Это предполагает подключение клиентов и т.д.

Процесс переноса сайта довольно сложный, так как требует значительных технических знаний в этой отрасли. Поэтому доверять подобную процедуру следует только опытным специалистам.