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Как перенести сайт на битрикс

27 января 2018

Эффективность современного предприятия во многом зависит от скорости и оптимизации сайта. Управлять таким ресурсом намного проще с помощью автоматизированных систем, которые позволяют более гибко настраивать приложение.Как перенести сайт на битрикс

Одним из способов решения такой проблемы является перенос сайта на 1с битрикс. Ознакомиться с этим процессом детально можно только на специализированных форумах, где программисты делятся своим опытом работы с данным сервисом.

Что следует переносить?

Сегодня количество сайтов огромное и все эти ресурсы отличаются сложностью. Но эффективность использования своеобразных «движков» не всегда является оптимальным решением. Специалисты рекомендуют переносить на подобную платформу несколько типов ресурсов:

  • интернет-магазины. Это обусловлено тем, что Битрикс хорошо поддерживает онлайн-кассы, которые стали обязательным атрибутом торговли в интернете;
  • крупные порталы. Особенностью таких ресурсов является наличие множества контента, за которым следует постоянно следить. Делать это без специальных модулей и функций сможет не каждый. Интерфейс Битрикса при этом интуитивно понятен, что позволяет быстро выучить все функции;
  • корпоративные сайты. С помощью этого ресурса можно оптимизировать все процессы управления вашим приложением.

Как перенести сайт на битрикс

Перенос сайта

Установка ресурса на движок Битрикс не составляет особого труда, но важно здесь соблюдать множество правил и особенностей системы. Алгоритм переноса сайта на эту платформу можно описать такими последовательными действиями:

  1. Сохранение проиндексированных ссылок. Это важно, так как на их основе создается рейтинг сайта у поисковых систем. Если для вас это не важно, можно пропустить данный шаг.
  2. Установка Битрикс. Сегодня многие хостинги не поддерживают эту платформу. Поэтому важно уточнить у провайдера, будет ли работать она на определенном сервере. Установка системы выполняется согласно инструкции разработчиков, которую можно уточнить на официальном сайте.
  3. Перенос структуры и контента сайта. Важно, чтобы эти участки соответствовали требованиям платформы и располагались в нужном порядке.
  4. Подключение или перенос базы данных. Первый вариант актуален, когда сервер хранилища находится на отдельном от сайта хостинге.
  5. Настройка системы. Это предполагает подключение клиентов и т.д.

Процесс переноса сайта довольно сложный, так как требует значительных технических знаний в этой отрасли. Поэтому доверять подобную процедуру следует только опытным специалистам.



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