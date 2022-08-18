Как отзывы на яндекс картах помогают продвижению компании? Узнайте об эффективности отзывов и их комплексной пользе для бизнеса.
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Как отзывы на яндекс картах помогают продвижению компании?

18 августа 2022

В случае, если предприниматель добавит информацию о своей компании в Яндекс.Бизнес, она станет доступна для клиентов не только в поисковой выдаче, но и в Яндекс.Картах. Более того, появится возможность оставлять отзывы. Многие отзывы недооценивают, игнорируя их. В действительности речь идёт о мощнейшем маркетинговом инструменте. Ведь, по сути, отзыв – это обратная связь со своим клиентом.

Кроме того, чем больше отзывов о компании, товаре или услуге, тем популярнее продукт у потенциальных покупателей. Чтобы купить отзывы на Яндекс карты и получить с этого профит, рекомендуем пользоваться услугами профессионалов, ведь отзывы оказывают значительное положительное влияние на рейтинг компании.

Отзыв, оценка, рейтинг

Отзыв, оценка, рейтинг

Отзывом называют реакцию покупателя на полученные услуги компании. Отзывы действительно важны для компании или продукта, поскольку именно от них складывается общий рейтинг на Яндекс Карты.

Рейтинг – это численный показатель востребованности компании среди целевой аудитории. Многие наивно полагают, что рейтинг складывается из среднего арифметического значения отзывов и оценок.

В действительности каждый оставленный отзыв обладает неодинаковым влиянием на общий рейтинг. «Вес» отзыва зависит от того, кто его оставляет. Значение имеют: развернутость отзыва; тон, с которым выражает своё мнение клиент; активность публикации отзывов и т.д.

Таргетированная реклама значительно эффективнее в продвижении

Таргетированная реклама значительно эффективнее

Такое мнение часто встречается среди неопытных предпринимателей. Сравнивать таргетированную рекламу и отзывы на Яндекс.Картах – то же самое, что сравнивать молоток и отвёртку.

Среди неочевидных плюсов отзывов следует выделить:

  • оказание мягкого влияния на выбор клиента;
  • рост авторитета бренда;
  • дополнительный инструмент для конкуренции в своём сегменте;
  • выявление путей улучшения бизнеса.

Каждый отзыв перед тем, как быть опубликованным в Яндекс.Картах, проходит строгую модерацию. Вполне вероятно, что спонтанно написанный обывателем отзыв будет забракован системой.

Отзыв, положительно влияющий на рейтинг компании — отзыв, воспринимаемый системой, как обратная связь от реального человека. Компания «Procomment» располагает опытом и отлаженными механизмами, которые обеспечат эффективное продвижение бизнеса заказчика через Яндекс.Карты.



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