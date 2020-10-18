Транспортный коридор Гданьск-Одесса – перспективы и возможности

Ни для кого не секрет, насколько непростым было в последние полгода получение разрешений на грузовые перевозки из Украины в страны ЕС через территорию Польши.

Украина вынуждена была сделать заявление о том, что правительство Польши искусственно ограничивает возможности свободной торговли. Что же изменит визит нового президента Польши Анджея Дуды в Украину?

По словам Игорь Жовква, заместителя руководителя Офиса президента Украины, основной акцент трёхдневного визита президента Польши будет направлен на экономическое сотрудничество между странами.

На Украинско-польском экономическом форуме в Одессе Анджей Дуда рассказал о новом транспортном коридоре между Украиной и Польшей, благодаря которому значительно ускорится транспортная доставка грузовых контейнеров на маршруте между Чёрным и Балтийским морями.

Транспортировка будет осуществляться на отрезке Одесса – Гданьск автотранспортом, что сократит время на перевозу в разы – всего 18 часов грузовиками вместо 18-дневной доставки морскими судами.

Так же он отметил, что планируется рассмотрение ряда соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры

В тоже время министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о восстановлении трассы Гданьск-Одесса, находящейся на территории Украины, в которое планируют вложить 175 миллионов долларов. Для восстановления 300 километров трассы на участке к северу от Одессы будут использованы средства ЕИБ и Европейским банком реконструкции и развития в количестве 900 миллионов евро.

Обе стороны выразили надежды на то, что после реконструкции трасса Одесса – Гданьск превратится в современную автомагистраль и позволит ускорить процесс доставки грузов из стран Центральной Азии, а так же из Турции.

Кроме того между украинской и польской сторонами прошли плодотворные обсуждения связанные с созданием таможенной зоны, которая позволит ускорить оформление таможенных документов при оформлении грузов при пересечении границы.

Возможности высокоэффективного использования пилотной программы EU4Digital её концепция и инфраструктура и этапы реализации также не остались вне зоны внимания участников форума.

Не лишним будет напомнить, что новый маршрут через Украину значительно разгрузит заторы на границе Беларуси и Польши.

По словам директора по развитию бизнеса компании Metrans Мартина Кубека маршрут через Украину станет самой быстрой доставкой грузов в страны Евросоюза из Китая. Такого же мнения придерживаются и представители компании Rail Cargo Group.

На сегодняшний момент большинство грузов из Китая в страны ЕС проходят через Беларусь и Казахстан.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про транспортный коридор “Север – Юг”.