Цветы из фоамирана: инструкция для новичков (схемы + фото)

Фоамиран – пенистый материал, который используется для изготовления различных изделий. По другому его называют – вспененная резина, пластичная или искусственная замша. Наверняка вы видели цветы из фоамирана в качестве декора или даже бижутерии. Фоамиран существует разных видов. К примеру, бархатный, с блестками, шелковый и т.д. В этой статье мы расскажем, как сделать цветы из пластичной замши своими руками.
Также вы можете посмотреть фото готовых работ на сайте https://mastersamodelok.ru/cvety-iz-foamirana-svoimi-rukami/.
Роза
Разберем самый распространенный цветок – роза. Для розы понадобится:
- Зеленый и любого цвета фоамиран;
- Ножницы;
- Клей;
- Фольга;
- Утюг;
- Зажигалка;
- Проволока;
- Клейкая лента.
Процесс
- Из искусственной замши нужно вырезать лепестки по специальным шаблонам. Количество лепестков зависит от желаемой пышности. Можно вырезать 25-30 штук. Цвет розы можно выбрать на свое усмотрение, необязательно красный
- С помощью горячего утюга нагрейте лепесток в течение нескольких секунд, чтобы он стал более пластичным.
- Проволоку оберните зеленой клейкой лентой – это стебель.
- Из фольги сформируйте сердцевину в форме капли и прикрепите его на стебель.
- Теперь на сердцевину приклейте в круговую лепестки, закрывая фольгу.
- Из зеленого материала вырежьте чашелистик и так же нагрейте на утюге, проделав отверстие.
- Проденьте чашелистик на стебель и сформируйте до конца розу.
Цветок готов!
Одуванчики
Материалы:
- Желтый и зеленый фоамиран;
- Ножницы;
- Клей;
- Зубочистка;
- Утюг.
Поэтапная инструкция
- Нарежьте желтые полоски из материала. Сделайте бахрому – надрежьте с одной стороны часто материал примерно через каждый 1-1,5 мм.
- Подержите каждую надрезанную полоску на утюге в течении 3-5 секунд, чтобы края немного подкрутились.
- На зубочистку с помощью клея начните накручивать небольшую полоску, чтобы получился небольшой закрытый бутон. Затем начинайте добавлять больше бахромы и сформируйте одуванчик.
- Лишнюю часть зубочистки можно отрезать. Теперь приступаем к чашелистику. Для него сначала нужно вырезать кружки диаметром 5-6 см.
- Принцип работы почти такой же, как с самим цветком. Края по кругу нужно так же надрезать и подкрутить края утюгом.
- Последний этап – приклеить чашелистик к бутону. Работа завершена!
Ромашка
Для изготовления ромашки нужно:
- Фоамиран;
- Ножницы;
- Клей;
- Утюг;
- Проволока;
- Лента.
Инструкция:
- Из желтого фоамирана сделайте серединку.
Для нее нужно сделать бахрому из полоски 1?15 см. Получившуюся серединку нужно закрепить на проволоке.
- Из белой замши вырежьте цветок по готовому шаблону и обработать на утюге для поднятия краев. Так же прикрепить на проволоку.
- Из зеленого материала вырежьте чашелистик, обработайте на утюге и приклейте под цветок.
- «Стебель» обмотайте лентой и по желанию можно добавить несколько листочков.
Готово!
Астра
Самый легкий цветок в исполнении. Из материалов понадобится;
- Фоамиран;
- Ножницы;
- Клей;
- Утюг.
Процесс
- Из фоамирана вырежьте три полоски разных размеров – 2,5?20, 3,5?20, 4,5?30 см.
- Теперь из вырезанных полосок сделайте бахрому, как уже было показано несколько раз в предыдущих вариантах. Воспользовавшись утюгом, заверните края.
- Начинайте собирать цветок. Сначала закрутите самую маленькую полоску, затем побольше бахромой внутрь. Самую большую приклеивайте бахромой наружу.
Астра готова!