Цветы из фоамирана: инструкция для новичков (схемы + фото)

Фоамиран – пенистый материал, который используется для изготовления различных изделий. По другому его называют – вспененная резина, пластичная или искусственная замша. Наверняка вы видели цветы из фоамирана в качестве декора или даже бижутерии. Фоамиран существует разных видов. К примеру, бархатный, с блестками, шелковый и т.д. В этой статье мы расскажем, как сделать цветы из пластичной замши своими руками.

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Роза

Разберем самый распространенный цветок – роза. Для розы понадобится:

Зеленый и любого цвета фоамиран;

Ножницы;

Клей;

Фольга;

Утюг;

Зажигалка;

Проволока;

Клейкая лента.

Процесс

Из искусственной замши нужно вырезать лепестки по специальным шаблонам. Количество лепестков зависит от желаемой пышности. Можно вырезать 25-30 штук. Цвет розы можно выбрать на свое усмотрение, необязательно красный С помощью горячего утюга нагрейте лепесток в течение нескольких секунд, чтобы он стал более пластичным. Проволоку оберните зеленой клейкой лентой – это стебель. Из фольги сформируйте сердцевину в форме капли и прикрепите его на стебель. Теперь на сердцевину приклейте в круговую лепестки, закрывая фольгу. Из зеленого материала вырежьте чашелистик и так же нагрейте на утюге, проделав отверстие. Проденьте чашелистик на стебель и сформируйте до конца розу.

Цветок готов!

Одуванчики

Материалы:

Желтый и зеленый фоамиран;

Ножницы;

Клей;

Зубочистка;

Утюг.

Поэтапная инструкция

Нарежьте желтые полоски из материала. Сделайте бахрому – надрежьте с одной стороны часто материал примерно через каждый 1-1,5 мм. Подержите каждую надрезанную полоску на утюге в течении 3-5 секунд, чтобы края немного подкрутились. На зубочистку с помощью клея начните накручивать небольшую полоску, чтобы получился небольшой закрытый бутон. Затем начинайте добавлять больше бахромы и сформируйте одуванчик. Лишнюю часть зубочистки можно отрезать. Теперь приступаем к чашелистику. Для него сначала нужно вырезать кружки диаметром 5-6 см. Принцип работы почти такой же, как с самим цветком. Края по кругу нужно так же надрезать и подкрутить края утюгом. Последний этап – приклеить чашелистик к бутону. Работа завершена!

Ромашка

Для изготовления ромашки нужно:

Фоамиран;

Ножницы;

Клей;

Утюг;

Проволока;

Лента.

Инструкция:

Из желтого фоамирана сделайте серединку. Для нее нужно сделать бахрому из полоски 1?15 см. Получившуюся серединку нужно закрепить на проволоке. Из белой замши вырежьте цветок по готовому шаблону и обработать на утюге для поднятия краев. Так же прикрепить на проволоку. Из зеленого материала вырежьте чашелистик, обработайте на утюге и приклейте под цветок. «Стебель» обмотайте лентой и по желанию можно добавить несколько листочков. Готово!

Астра

Самый легкий цветок в исполнении. Из материалов понадобится;

Фоамиран;

Ножницы;

Клей;

Утюг.

Процесс

Из фоамирана вырежьте три полоски разных размеров – 2,5?20, 3,5?20, 4,5?30 см. Теперь из вырезанных полосок сделайте бахрому, как уже было показано несколько раз в предыдущих вариантах. Воспользовавшись утюгом, заверните края. Начинайте собирать цветок. Сначала закрутите самую маленькую полоску, затем побольше бахромой внутрь. Самую большую приклеивайте бахромой наружу.

Астра готова!