Цветы из фоамирана: мастер-класс для новчиков
идеи в лицах

Цветы из фоамирана: инструкция для новичков (схемы + фото)

20 марта 2021

Фоамиран – пенистый материал, который используется для изготовления различных изделий. По другому его называют – вспененная резина, пластичная или искусственная замша. Наверняка вы видели цветы из фоамирана в качестве декора или даже бижутерии. Фоамиран существует разных видов. К примеру, бархатный, с блестками, шелковый и т.д. В этой статье мы расскажем, как сделать цветы из пластичной замши своими руками.

Также вы можете посмотреть фото готовых работ на сайте https://mastersamodelok.ru/cvety-iz-foamirana-svoimi-rukami/.

image

Роза

Разберем самый распространенный цветок – роза. Для розы понадобится:

  • Зеленый и любого цвета фоамиран;
  • Ножницы;
  • Клей;
  • Фольга;
  • Утюг;
  • Зажигалка;
  • Проволока;
  • Клейкая лента.

Процесс

  1. Из искусственной замши нужно вырезать лепестки по специальным шаблонам. Количество лепестков зависит от желаемой пышности. Можно вырезать 25-30 штук. Цвет розы можно выбрать на свое усмотрение, необязательно красный
  2. С помощью горячего утюга нагрейте лепесток в течение нескольких секунд, чтобы он стал более пластичным.
  3. Проволоку оберните зеленой клейкой лентой – это стебель.
  4. Из фольги сформируйте сердцевину в форме капли и прикрепите его на стебель.
  5. Теперь на сердцевину приклейте в круговую лепестки, закрывая фольгу.
  6. Из зеленого материала вырежьте чашелистик и так же нагрейте на утюге, проделав отверстие.
  7. Проденьте чашелистик на стебель и сформируйте до конца розу.

Цветок готов!

Одуванчики

image

Материалы:

  • Желтый и зеленый фоамиран;
  • Ножницы;
  • Клей;
  • Зубочистка;
  • Утюг.

Поэтапная инструкция

  1. Нарежьте желтые полоски из материала. Сделайте бахрому – надрежьте с одной стороны часто материал примерно через каждый 1-1,5 мм.
  2. Подержите каждую надрезанную полоску на утюге в течении 3-5 секунд, чтобы края немного подкрутились.
  3. На зубочистку с помощью клея начните накручивать небольшую полоску, чтобы получился небольшой закрытый бутон. Затем начинайте добавлять больше бахромы и сформируйте одуванчик.
  4. Лишнюю часть зубочистки можно отрезать. Теперь приступаем к чашелистику. Для него сначала нужно вырезать кружки диаметром 5-6 см.
  5. Принцип работы почти такой же, как с самим цветком. Края по кругу нужно так же надрезать и подкрутить края утюгом.
  6. Последний этап – приклеить чашелистик к бутону. Работа завершена!

Ромашка

Для изготовления ромашки нужно:

  • Фоамиран;
  • Ножницы;
  • Клей;
  • Утюг;
  • Проволока;
  • Лента.

image 

Инструкция:

  1. Из желтого фоамирана сделайте серединку.

    Для нее нужно сделать бахрому из полоски 1?15 см. Получившуюся серединку нужно закрепить на проволоке.

  2. Из белой замши вырежьте цветок по готовому шаблону и обработать на утюге для поднятия краев. Так же прикрепить на проволоку.
  3. Из зеленого материала вырежьте чашелистик, обработайте на утюге и приклейте под цветок.
  4. «Стебель» обмотайте лентой и по желанию можно добавить несколько листочков.

    Готово!

Астра

Самый легкий цветок в исполнении. Из материалов понадобится;

  • Фоамиран;
  • Ножницы;
  • Клей;
  • Утюг.

image

Процесс

  1. Из фоамирана вырежьте три полоски разных размеров – 2,5?20, 3,5?20, 4,5?30 см.
  2. Теперь из вырезанных полосок сделайте бахрому, как уже было показано несколько раз в предыдущих вариантах. Воспользовавшись утюгом, заверните края.
  3. Начинайте собирать цветок. Сначала закрутите самую маленькую полоску, затем побольше бахромой внутрь. Самую большую приклеивайте бахромой наружу.

Астра готова!



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Назар: Прошлой весной из-за короны остался без работы(( Новую найти было достаточно сложно, поэтому начал...
  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика