Топ 5 онкологических клиник Москвы

Сегодня есть огромное количество факторов, которые способствуют возникновению раковых опухолей, однако сейчас есть современные методы борьбы с этой болезнью.

Многим будет важно и полезно узнать о том, какие есть лучшие онкологические клиники в Москве, ведь уже составлен рейтинг, так что получится выбрать именно тот вариант, который лучше всего подойдет по всем параметрам. А посмотреть рейтинг онкоцентров всей России можно на сайте vrachonkolog.msk.ru.

Топ Ихилов

Клиника заслужено оказалась на первом месте рейтинга. Располагается она на Кутузовском проезде, в доме 31.

Отделения клиники работают и в Израиле, и специалисты с лучшим образованием смогут вылечить москвичей и гостей столицы. Работают как заведующие израильскими отделениями, так и профессора.

Медицина 24/7

Клиника находится на Автозаводской, в доме 16, в корпусе 2.

Свыше ста пятидесяти профи окажут пациентам качественные услуги за умеренную плату. Важно отметить, что используется междисциплинарный подход при диагностике, что позволяет быстрее и точнее выявить проблему или же установить факт отсутствия болезни, что не менее важно, чем своевременно обнаружить рак.

СМ-Клиника

Расположившись на Волгоградском проспекте, в доме 42, в 12-м строении.

Здесь отлично проводят экстремальное выявление тех или иных онкологических заболеваний, благодаря отличному оборудованию и опытным специалистам.

Евроонко

Используются международные протоколы при лечении.

Присутствует развитая система контроля качества медицинских услуг. Компания грамотно проводит исследования, и благодаря грамотной диагностике получится своевременно выявить заболевание. Располагается в Духовском переулке, 22-6.

Онкостоп

Это центр лучевой терапии.

Разместился он на Каширском шоссе, в доме 23, в строении 4. Здесь предлагают узнать мнение еще одного врача, если есть какие-то сомнения. Это очень полезная возможность, которую оценят многие. И несмотря на то, что здесь все – специалисты, иногда даже самый отличный медик может ошибаться, так что второе мнение не будет лишним.

Разумеется, стоит обратиться в клинику, которая обладает отличной репутацией.

Ну а выбрать из топа просто, достаточно почитать отзывы о конкретных врачах, и выбрать того, который произвёл наилучшее впечатление. Конечно, лучше читать отзывы на независимых интернет-ресурсах, от разных людей.