Какие бывают клеи для наращивания ресниц и как выбрать клей?

Наращивание ресниц набирает все большую популярность среди современных девушек. Очень важно, чтобы данную процедуру проводил квалифицированный мастер. Качество наращивания зависит не только от профессионализма мастера, но и от качества используемых инструментов и материалов, в частности, клея для наращивания ресниц. Выбрать гипоаллергенный клей для наращивания ресниц класса люкс можно в интернет-магазине корейского бренда "DLUX PROFESSIONAL" dluxpro.com.ua/klej-dlya-resnic.

Виды клея для наращивания ресниц

Клей для наращивания ресниц разделяется на виды по 3-м основным критериям: его цвет, состав и скорость сцепки. В зависимости от цвета различают следующие виды клея:

прозрачный;

черный;

белый;

коричневый.

Стоит отметить, что коричневый клей для ресниц – это новинка на косметическом рынке и он встречается реже, чем остальные виды. Однако его применение уже достаточно широко распространено.

По скорости сцепки клея бывают такими:

мгновенные;

средние;

медленные.

Оптимальным и наиболее распространенным является клей средней сцепки.

Говоря о составах можно выделить следующие виды клея для ресниц:

силиконовый. Этот вид клея имеет прозрачный цвет, не слишком жидкую текстуру. Большим его преимуществом является гипоаллергенность;

резиновый клей относится к клеям медленной сцепки и имеет крайне жидкую консистенцию. Не подходит для новичков;

смола. Натуральные ингредиенты этого клея обеспечивают прочную сцепку искусственных волосков с натуральными. Наиболее распространенный вид клея. Также его используют при декорировании ресниц – креплении страз, блесток и т.д.;

каучуковый клей производится на основе каучука, обработанного по специальной технологии. Идеальный вариант для поресничного наращивания.

Выбор клея для наращивания ресниц

При выборе клея для наращивания необходимо учитывать множество факторов:

опыт мастера наращивания ресниц. Профессионалы с богатым опытом, зачастую, могут использовать любой клей, а вот новичкам стоит выбирать продукт со средней или мгновенной сцепкой и не слишком жидкой консистенцией. Относительно цвета, то новичкам будет удобнее работать с прозрачными или черными клеями;

техника наращивания – в зависимости от того, будет ли проводиться процедура поресничного или пучкового наращивания, необходимо отдавать предпочтение разным видам клея;

особенности организма потенциального клиента. Так, если клиент склонен к аллергии, лучше при наращивании использовать гипоаллергенный клей;

торговая марка. При выборе клея для наращивания ресниц стоит отдавать предпочтение не просто известным брендам, но тем продуктам, о которых положительно отзываются профессиональные мастера;

Помимо основных критериев, стоит отметить, что после открытия тюбика с клеем, необходимо соблюдать условия его хранения, а также срок. Также для летнего периода более актуальны те виды клея, у которых свойство влагостойкости выше.