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Какие бывают клеи для наращивания ресниц и как выбрать клей?

31 октября 2019

Наращивание ресниц набирает все большую популярность среди современных девушек. Очень важно, чтобы данную процедуру проводил квалифицированный мастер. Качество наращивания зависит не только от профессионализма мастера, но и от качества используемых инструментов и материалов, в частности, клея для наращивания ресниц. Выбрать гипоаллергенный клей для наращивания ресниц класса люкс можно в интернет-магазине корейского бренда "DLUX PROFESSIONAL" dluxpro.com.ua/klej-dlya-resnic.

Виды клея для наращивания ресниц

Клей для наращивания ресниц разделяется на виды по 3-м основным критериям: его цвет, состав и скорость сцепки. В зависимости от цвета различают следующие виды клея:

  • прозрачный;
  • черный;
  • белый;
  • коричневый.

Стоит отметить, что коричневый клей для ресниц – это новинка на косметическом рынке и он встречается реже, чем остальные виды. Однако его применение уже достаточно широко распространено.

По скорости сцепки клея бывают такими:

  • мгновенные;
  • средние;
  • медленные.

Оптимальным и наиболее распространенным является клей средней сцепки.

Говоря о составах можно выделить следующие виды клея для ресниц:

  • силиконовый. Этот вид клея имеет прозрачный цвет, не слишком жидкую текстуру. Большим его преимуществом является гипоаллергенность;
  • резиновый клей относится к клеям медленной сцепки и имеет крайне жидкую консистенцию. Не подходит для новичков;
  • смола. Натуральные ингредиенты этого клея обеспечивают прочную сцепку искусственных волосков с натуральными. Наиболее распространенный вид клея. Также его используют при декорировании ресниц – креплении страз, блесток и т.д.;
  • каучуковый клей производится на основе каучука, обработанного по специальной технологии. Идеальный вариант для поресничного наращивания.

Выбор клея для наращивания ресниц

При выборе клея для наращивания необходимо учитывать множество факторов:

  • опыт мастера наращивания ресниц. Профессионалы с богатым опытом, зачастую, могут использовать любой клей, а вот новичкам стоит выбирать продукт со средней или мгновенной сцепкой и не слишком жидкой консистенцией. Относительно цвета, то новичкам будет удобнее работать с прозрачными или черными клеями;
  • техника наращивания – в зависимости от того, будет ли проводиться процедура поресничного или пучкового наращивания, необходимо отдавать предпочтение разным видам клея;
  • особенности организма потенциального клиента. Так, если клиент склонен к аллергии, лучше при наращивании использовать гипоаллергенный клей;
  • торговая марка. При выборе клея для наращивания ресниц стоит отдавать предпочтение не просто известным брендам, но тем продуктам, о которых положительно отзываются профессиональные мастера;

Помимо основных критериев, стоит отметить, что после открытия тюбика с клеем, необходимо соблюдать условия его хранения, а также срок. Также для летнего периода более актуальны те виды клея, у которых свойство влагостойкости выше.



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