Виды армейских термосов и советы по выбору

Армейский термос сегодня — это не только военная кухонная утварь, но и отличный помощник в современном мире для облегчения решения поставленных задач по обеспечению питания большого количества людей.

Термосы армейские имеют довольно объёмный бак и плотно закрывающуюся колбу.

Какие бывают термосы для полевой кухни

Смотря по тому, какого формата пищу в них требуется перевозить, они делятся, в основном, на два вида: для еды (можно хранить как горячие, так и холодные блюда, в том числе супы) и напитков (чай, компот, кофе, морс, кисель). Также существуют термосы с удобными и практичными лямками, что позволяет переносить их по принципу рюкзака за спиной.

Существуют модели, в которых есть возможность извлечения внутреннего бака, что облегчает процесс мойки термоса. Армейские термосы разделяются и в зависимости об требуемого объёма. Они бывают на 6, 9, 12, 18, 24 и 36 литров.

Чтобы понять, какой именно нужен вам, нужно точно знать количество людей, которые буду питаться из него (в среднем, это 1,5-2 литра из расчёта на одного человека).

На что обратить внимание при выборе

Важным фактором является материал корпуса термоса и колбы.

Хороший армейский термос сделан из металла, покрытого специальной порошковой краской, что отлично защитит от царапин и потёртостей. Колба, в свою очередь, должна быть из нержавеющей стали, что позволит легко помыть ее и продезинфицировать.

Попробуйте пройтись в магазине с термосом в руках несколько шагов: ручки должны быть вам удобны.

Обратите внимание и на то припаяны они сваркой к основному корпусу или нет, симметрично ли сделаны. Внимательно проверьте механизм закрепления крышки термоса и целостность резинового уплотнителя – именно от этих показателей будет зависеть сохранность продукта в целостности.

Какие же преимущества у такой специализированной утвари

Подобные термосы прекрасно устойчивы к любым условиям их использования.

Они не поддаются всякого рода повреждениям и коррозии, хорошо отмываются. Большой объем бака позволяет поесть внушительному числу людей на различных мероприятиях (пикник, строительство, день рождения загородом, народные гуляния, фестивали) вдали от города или сервисов по кейтерингу.