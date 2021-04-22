Как строят быстровозводимые здания на основе ЛСТК
идеи за чашечкой кофе

Как строят быстровозводимые здания на основе ЛСТК

22 апреля 2021

Быстровозводимые объекты перестали восприниматься нашими соотечественниками в штыки и сейчас активно становятся все более популярными.

Помимо жилых домов по данной технологии возводят и другие объекты. А вместо бруса для сооружения каркаса часто используется металлический профиль ЛСТК. Строительство быстровозводимых зданий под ключ в Хабаровске на основе ЛСТК выполняет компания https://khabarovsk.umd-group.ru/.

lizu1rfm

Как строят здания из ЛСТК

Этапы строительства не сильно отличаются от объектов, которые сооружаются из деревянного каркаса.

Преимущества ЛСТК в том, что профили могут быть разные, что позволяет создавать более крупные объекты и быть уверенным, что каркас выдержит все нагрузки.

Сам процесс строительства зданий включает в себя следующие этапы:

  • Проектирование. Этим занимаются специалисты. Большая часть объектов из ЛСТК – заводского производства. Редко кто сам просто покупает профиль, режет его и сооружает каркас. Необходимы серьезные, точные, профессиональные расчеты.
  • Подготовка элементов сборной конструкции в заводских условиях. Профиль ЛСТК, как и остальные элементы объекта режутся в строгом соответствии с проектом, маркируются и доставляются на место.
  • Подготовка фундамента. Его тип подбирается в соответствии с объектом и особенностями грунта.
  • Сборка каркаса. Сооружается сам каркас из ЛСТК.
  • Монтаж кровли. Этот этап необязательно должен быть следующим, но многие делают именно так. Ведь потом под крышей можно будет выполнить все оставшиеся работы, независимо от погодных условий.
  • Прокладка коммуникаций, утепление, внутренняя и внешняя обшивка.

Эти этапы являются основными.

wybanokv

Построить из ЛСТК можно каркасы для таких объектов, как:

  • Жилые дома и дачи
  • Ангары
  • Складские помещения
  • Торговые объекты
  • Офисные помещения
  • Зернохранилища
  • Производственные комплексы
  • Гаражи и многое другое.

Преимущества объектов, сооруженных из ЛСТК

Металлический профиль многие ругают, считая, что он «холодный», и что у деревянного бруса немного лучше теплоизоляционные свойства.

Но, речь не идет о стенах или каких-то сплошных перекрытиях. Это каркас и он особо погоды не делает. Главное, нормально и качественно утеплить и в здании будет тепло. В отличие от той же древесины, ЛСТК:

  • Прочнее
  • Долговечнее
  • Не подвержены горению.

Кроме того, нет усадки.

То есть объектом можно сразу начинать пользоваться. Если первое время этот профиль использовали для сооружения каркасов коммерческих и производственных объектов, то сейчас он стал популярен и при строительстве жилых домов, дач, загородных коттеджей.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Тарас: Періодично звертаюся за допомогою – апостилювання документів. Завжди отримую апостилюванні документи, в...
  • Тарас: Періодично звертаюся за допомогою – апостилювання документів. Завжди отримую апостилюванні документи, в...
  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Назар: Прошлой весной из-за короны остался без работы(( Новую найти было достаточно сложно, поэтому начал...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика