Как строят быстровозводимые здания на основе ЛСТК

Быстровозводимые объекты перестали восприниматься нашими соотечественниками в штыки и сейчас активно становятся все более популярными.

Помимо жилых домов по данной технологии возводят и другие объекты. А вместо бруса для сооружения каркаса часто используется металлический профиль ЛСТК. Строительство быстровозводимых зданий под ключ в Хабаровске на основе ЛСТК выполняет компания https://khabarovsk.umd-group.ru/.

Как строят здания из ЛСТК

Этапы строительства не сильно отличаются от объектов, которые сооружаются из деревянного каркаса.

Преимущества ЛСТК в том, что профили могут быть разные, что позволяет создавать более крупные объекты и быть уверенным, что каркас выдержит все нагрузки.

Сам процесс строительства зданий включает в себя следующие этапы:

Проектирование. Этим занимаются специалисты. Большая часть объектов из ЛСТК – заводского производства. Редко кто сам просто покупает профиль, режет его и сооружает каркас. Необходимы серьезные, точные, профессиональные расчеты.

Подготовка элементов сборной конструкции в заводских условиях. Профиль ЛСТК, как и остальные элементы объекта режутся в строгом соответствии с проектом, маркируются и доставляются на место.

Подготовка фундамента. Его тип подбирается в соответствии с объектом и особенностями грунта.

Сборка каркаса. Сооружается сам каркас из ЛСТК.

Монтаж кровли. Этот этап необязательно должен быть следующим, но многие делают именно так. Ведь потом под крышей можно будет выполнить все оставшиеся работы, независимо от погодных условий.

Прокладка коммуникаций, утепление, внутренняя и внешняя обшивка.

Эти этапы являются основными.

Построить из ЛСТК можно каркасы для таких объектов, как:

Жилые дома и дачи

Ангары

Складские помещения

Торговые объекты

Офисные помещения

Зернохранилища

Производственные комплексы

Гаражи и многое другое.

Преимущества объектов, сооруженных из ЛСТК

Металлический профиль многие ругают, считая, что он «холодный», и что у деревянного бруса немного лучше теплоизоляционные свойства.

Но, речь не идет о стенах или каких-то сплошных перекрытиях. Это каркас и он особо погоды не делает. Главное, нормально и качественно утеплить и в здании будет тепло. В отличие от той же древесины, ЛСТК:

Прочнее

Долговечнее

Не подвержены горению.

Кроме того, нет усадки.

То есть объектом можно сразу начинать пользоваться. Если первое время этот профиль использовали для сооружения каркасов коммерческих и производственных объектов, то сейчас он стал популярен и при строительстве жилых домов, дач, загородных коттеджей.