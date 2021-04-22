Как строят быстровозводимые здания на основе ЛСТК

Быстровозводимые объекты перестали восприниматься нашими соотечественниками в штыки и сейчас активно становятся все более популярными.
Помимо жилых домов по данной технологии возводят и другие объекты. А вместо бруса для сооружения каркаса часто используется металлический профиль ЛСТК. Строительство быстровозводимых зданий под ключ в Хабаровске на основе ЛСТК выполняет компания https://khabarovsk.umd-group.ru/.
Как строят здания из ЛСТК
Этапы строительства не сильно отличаются от объектов, которые сооружаются из деревянного каркаса.
Преимущества ЛСТК в том, что профили могут быть разные, что позволяет создавать более крупные объекты и быть уверенным, что каркас выдержит все нагрузки.
Сам процесс строительства зданий включает в себя следующие этапы:
- Проектирование. Этим занимаются специалисты. Большая часть объектов из ЛСТК – заводского производства. Редко кто сам просто покупает профиль, режет его и сооружает каркас. Необходимы серьезные, точные, профессиональные расчеты.
- Подготовка элементов сборной конструкции в заводских условиях. Профиль ЛСТК, как и остальные элементы объекта режутся в строгом соответствии с проектом, маркируются и доставляются на место.
- Подготовка фундамента. Его тип подбирается в соответствии с объектом и особенностями грунта.
- Сборка каркаса. Сооружается сам каркас из ЛСТК.
- Монтаж кровли. Этот этап необязательно должен быть следующим, но многие делают именно так. Ведь потом под крышей можно будет выполнить все оставшиеся работы, независимо от погодных условий.
- Прокладка коммуникаций, утепление, внутренняя и внешняя обшивка.
Эти этапы являются основными.
Построить из ЛСТК можно каркасы для таких объектов, как:
- Жилые дома и дачи
- Ангары
- Складские помещения
- Торговые объекты
- Офисные помещения
- Зернохранилища
- Производственные комплексы
- Гаражи и многое другое.
Преимущества объектов, сооруженных из ЛСТК
Металлический профиль многие ругают, считая, что он «холодный», и что у деревянного бруса немного лучше теплоизоляционные свойства.
Но, речь не идет о стенах или каких-то сплошных перекрытиях. Это каркас и он особо погоды не делает. Главное, нормально и качественно утеплить и в здании будет тепло. В отличие от той же древесины, ЛСТК:
- Прочнее
- Долговечнее
- Не подвержены горению.
Кроме того, нет усадки.
То есть объектом можно сразу начинать пользоваться. Если первое время этот профиль использовали для сооружения каркасов коммерческих и производственных объектов, то сейчас он стал популярен и при строительстве жилых домов, дач, загородных коттеджей.