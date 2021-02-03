ТОП-5 книг о том, как достигать целей

Книг, курсов и марафонов, обещающих сделать из бесхребетного ленивого существа уверенного в себя человека, огромное количество. 90% из всего этого – шлак.

Мы живем в период, когда инфоцыгане захватили умы простых людей, уверенных в том, что «чудо-таблетка», а в данном случае курс или марафон изменят их жизнь на 180 градусов.

В то же время есть действительно стоящие книги, которые помогут научиться достигать целей. Книга не достигнет ее за человека только потому, что он ее прочитал. Она даст ему инструменты. На сайте https://shortbook.com.ua/catalog/dostizhenie_celi/ — книги про достижение цели представлены для ознакомления в большом количестве.

Атлант расправил плечи (Айн Рэнд)

Это великая антиутопия, которая неоднократно попадает в ТОП лучших книг всех времен и народов.

Книга написана в формате художественного произведения. То есть это не инструкция о том, как и что делать. Но, идея очень интересная и помогает читателю самому прийти к правильным выводам. А заключаются они в том, что каждый человек сам хозяин своей судьбы. Он получает то, что заслужил. И, если ему нужно достичь какой-то цели, только он может это сделать.

Перевал в середине пути (Джеймс Холлис)

Еще одна книга не о целях, а больше о психологии, помогающая людям среднего возраста и старше, преодолевать все кризисы.

Написана она не коучем, не бизнесменом, а психологом. Большинство людей, в том числе и наши соотечественники, живут по шаблонам, которые установлены обществом. В идеале надо закончить с отличием школу, поступить в лучший университет, стать доктором наук, получить высокооплачиваемую должность, завести семью и разбогатеть до 30 лет. В противном случае, человек, если у него нет толком ничего, считается неудачником.

Более того, он первый начинает таковым себя считать. Далее не заставляет ждать себя кризис среднего возраста, который только усугубляет состояние человека. Эта книга поможет легче пережить данный период жизни, который у многих неизбежен. И после 30, и после 40, и после 50 жизнь продолжается. Можно реализовать все свои идеи, ничего не бояться.

Ни сы (Джен Синсеро)

Еще один мировой бестселлер, который сейчас невероятно популярный.

Это первая часть легендарной трилогии, которая покорила мир. О чем же она? О том, что у каждого человека есть ресурсы, которые он может тратить по-умному, на достижение собственных целей. Главное, независимо от того, в каком состоянии находится человек во время прочтения этой книги, верить в себя и идти к целям.

Хочу и буду (Михаил Лабковский)

Самый популярный психолог страны рассказывает о том, как нужно себя настраивать на достижение желаемых результатов в самых разных сферах жизни.

Если человек чего-то хочет, он обязательно этого добьется. Дело за малым. Нужно не просто хотеть, но и прилагать для этого усилия.

Магия Утра (Хэл Элрод)

Еще одна книга не про цели, а про жизнь и то, как человек ее проживает. Цель данной книги не в том, чтобы просто научить человека рано просыпаться.

Он должен осознать, как много эти лишние 2-3 часа могут ему дать, насколько они ценны. И как важно правильно распоряжаться своим временем, чтобы успеть насладиться мгновением сейчас, и пожинать впоследствии плоды принятых решений.