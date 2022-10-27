Как делается спил и обрезка высоких деревьев

Такие работы связаны с повышенной опасностью для окружающих и риском для работников. Требуется определенная квалификация и допуск к работам на высоте.

Работы выполняются двумя способами: с применением автомобильной вышки, и индивидуально с использованием альпинистского снаряжения. И в том, и в другом случае требуются разрешения на проведение работ, подтверждение квалификации, допуски, сертифицированное оборудование и снаряжение.

Разрешения

Если работы проводятся в жилой застройке, или в зоне ответственности муниципалитетов, оформляются разрешения с указанием даты и времени.

Если объект находится в пределах инженерных сетей, в том числе электрических, получается согласование с этими службами.

При необходимости, планируется отключение электричества на указанное время и продолжительность, с возможным снятием проводов.

Заключается договор с ответственностью заказчика по оплате, а подрядчика по ответственности за возможный ущерб.

Подрядчик подтверждает квалификацию и допуски к высотным работам, сертификаты на оборудование и снаряжение. Предъявляется порубочный билет, разрешающий работать по спилу в этом районе.

Выполнение работ

Работы могут вестись с автовышки. Но часто это невозможно из-за коммуникаций и сооружений вокруг. Из-за риска повредить расположенные рядом объекты, спил проводится малыми частями ветвей.

Обрезки сбрасываются в безопасную зону, или переносятся каждый раз вышкой, или спускаются грузовыми альпинистскими веревками.

Специфика спила высотных деревьев именно в том, что их невозможно свалить целиком, так как рядом расположены строения и сооружения, и разборка производится постепенно. Спил выполняется бензопилами с разной мощностью.

С помощью специального снаряжения промышленные альпинисты выполняют индивидульный подъем на верхнюю часть ствола.

Там страхуются, через блоки подкрепляют отдельные ветки. Срезают их, и нижние страхующие напарники осуществляют спуск каждой ветки или кусков.

В такие моменты от исполнителя требуется особое мастерство и ответственность для аккуратной и безопасной обрезки. Самые опасные и ответственные моменты – когда альпинист спиливает куски массивного ствола прямо перед собой, находясь здесь же.

Постепенно опускаясь и срезая ветки или ствол, альпинист достигает земли.

Остаток ствола спиливается прямым способом, и валкой его в безопасную сторону.

Срезается или корчуется пень, производится уборка и вывоз отходов.

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