Что такое контекстная реклама Яндекс Директ

Раньше реклама печаталась в газетах и журналах. Потом она плавно перекочевала в телевизионные и радио эфиры. Но с развитием технологического прогресса и появлением интернета произошли изменения: у рекламщиков появилось новая площадка для размещения рекламы.

Естественно, что появление нового ресурса для размещения рекламных сообщений не могло не повлиять на реализацию конечного продукта труда рекламщиков. Если вам нужен частный специалист по контекстной рекламе, то ознакомьтесь с сайтом contextbyanna.ru.

Итак, какая реклама бывает в интернете и кто ответственен за ее размещение в мировой паутине?

Контекстная реклама

Контекстная реклама – достаточно популярное словосочетание в наши дни. Но мало кто задумывается, что это и чем контекстная реклама отличается от обычной.

Итак, контекстная реклама – один из видов интернет-рекламы, который отличается от других видов тем, что все рекламные сообщения на странице зависят от контекста содержания этой самой интернет-страницы.

Как это работает? Принцип работы, если не углубляться в какие-то специальные термины и механизмы, достаточно прост. Пользователь ищет что-то, что его интересует на разных сайтах, используя при этом, конечно, поисковик. Поисковая система «запоминает» ключевые слова поиска, и, через некоторое время, человек видит рекламные сообщения, которые соответствуют его поисковым запросам.

Виды контекстной рекламы

Вне зависимости от технических средств, которые используются в качестве площадки для размещения рекламы, она бывает совершенно разных видов. Не исключением стала и контекстная реклама.

Самые популярные форматы контекстной рекламы:

Контекстная реклама в виде текста . На рекламном поле просто располагается текст с гиперссылкой. Если вы даже случайно нажмете на это рекламное поле, то сразу же перейдете на страницу рекламируемого товара. Для такого вида рекламы характерна «оплата за клик», что означает: каждый переход по ссылке – «монетка» в карман рекламодателя.

. На рекламном поле просто располагается текст с гиперссылкой. Если вы даже случайно нажмете на это рекламное поле, то сразу же перейдете на страницу рекламируемого товара. Для такого вида рекламы характерна «оплата за клик», что означает: каждый переход по ссылке – «монетка» в карман рекламодателя. Баннерная реклама . Наверно, самый популярный тип рекламы. Такая контекстная реклама основывается на использовании графического изображения. Причем изображение может быть как статичным – используется неподвижная картинка, так и динамичным, с использованием анимации или видеомонтажа. Отдельно можно выделить интерактивную баннерную рекламу (очень часто используется для рекламы онлайн-игр или казино) – такая реклама выполнена в виде мини игры или викторины, в которой пользователь может поучаствовать.

. Наверно, самый популярный тип рекламы. Такая контекстная реклама основывается на использовании графического изображения. Причем изображение может быть как статичным – используется неподвижная картинка, так и динамичным, с использованием анимации или видеомонтажа. Отдельно можно выделить интерактивную баннерную рекламу (очень часто используется для рекламы онлайн-игр или казино) – такая реклама выполнена в виде мини игры или викторины, в которой пользователь может поучаствовать. Видео-реклама. Просто рекламный ролик, оснащенный гиперссылкой, которая ведет на нужную страницу.

Типы контекстной рекламы

Типов контекстной рекламы всего два, и они принципиально различаются.

Поисковая контекстная реклама. Соответствует поисковым запросом пользователя. Не важно, на какой странице находится пользователь, если там будет реклама этого типа, то она будет соответствовать его поисковым запросам.

Тематическая контекстная реклама. Соответствует содержанию той страницы, которую открыл пользователь.

Контекстная реклама Яндекс.Директ

Ни для кого не секрет, что «Яндекс» популярнейшая поисковая система в русскоязычных странах. У этой компании есть собственная Рекламная сеть Яндекса, которая позволяет всем желающим разместить свою рекламу через свой собственный инструмент для размещения контекстной рекламы под названием Яндекс.Директ.