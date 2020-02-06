Технология утепления фасадов пенопластом

Уют и комфорт в доме обеспечивается за счет тепла в помещении. Сегодня отопление стоит дорого, особенно когда речь идет частные и загородные дома, поэтому все больше людей предпочитают делать качественную и надежную теплоизоляцию.

Стоит отметить, что дом после утепления использует меньшее количество тепла, при этом комфорт остается на более длительное время. Существует много вариантов утепления стен, однако наиболее распространенным считается применение пенопласта. А качественно выполнить утепление фасадов пенопластом могут специалисты компании warm-house.kiev.ua/uteplenie-penoplastom.html.

В этом материале рассмотрим технологию утепления и как все сделать самостоятельно.

Этапы утепления дома пенопластом

Пенопласт – это идеальный теплоизоляционный материал применимый для фасадного утепления стен. Его легкий вес и недорогая стоимость позволяют сравнительно дешево сделать полное утепление дома.

Для работ по утеплению фасада вызывают специалистов, хотя утепление можно выполнить и самостоятельно имея в своем ассортименте требуемый инструмент и умение. Утепление дома состоит из нескольких этапов:

Подготовка поверхностей;

Монтаж стартового профиля;

Приклеивание пенопластовых панелей;

Дополнительная фиксация дюбелями;

Усиление швов и стыков;

Финишная отделка.

Особенности проведения работ по утеплению

В первую очередь необходимо подготовить стену, нужно смотреть поверхность на предмет дефектов в виде трещин и щелей. Также следует убрать все неровности, которые могут быть на стенах. Если необходимо, то можно воспользоваться фрезой, чтобы выровнять поверхности стены. Когда поверхность проверена и готова, на не наносят грунтовку.

Далее производится монтаж стартового профиля. Такая процедура нужна, чтобы вы могли один раз все выставить и больше не сбиваться, а вести монтаж быстро и качественно. фиксируются листы пенопласта к стене специальным клеем на цементной основе. важно правильно приготовить состав, чтобы в дальнейшем не возник4ло сложностей с монтажом.

Клей распределяется по нескольким точкам и прижимая фиксируется на стену. Важно чтобы между панелями из пенопласта не оставались щели, поэтому все необходимо делать аккуратно и не спеша.

Далее нужно дополнительно закрепить углы листов при помощи дюбелей, или как их еще называют, зонтиков. Когда приклеивание и фиксация завершены необходимо с применением армированной сетки и раствора промазать все соединения и щели. На завершающем этапе наносится штукатурка и при необходимости выполняются декоративные работы с поверхностью.