Как выбрать шариковую ручку

Среди принадлежностей для письма, шариковая ручка пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью. Шариковая — это такая ручка, когда при использовании чернила попадают на лист бумаги вращающимся шариком. Неприятно, когда ручка подводит в самый неподходящий момент: не пишет, чернила слишком жирные, шарик царапает по бумаге.

Это происходит по многим причинам, Например, из-за плохой обкатки шарика, засохла или загустела паста. Именно поэтому, чтобы выбрать правильно шариковую ручку, нужно обратить внимание на некоторые моменты. Ручки senator Москва в широком ассортименте представлены в интернет-магазине ruchkin.ru.

При выборе следует руководствоваться несколькими аспектами

Для каких целей ручка будет использоваться (ее целевое назначение).

В каких условиях будет использоваться.

Как шариковая ручка должна выглядеть.

Шариковые ручки делятся на несколько видов:

Шариковая ручка с масляными чернилами.

Гелевая ручка.

Роллеры.

Для школьника младших классов.

При выборе ручки обратите внимание как вы будете ее использовать. Если вы приобретаете ручку для первоклассника, то выбирайте ручку с масляными чернилами. Одноразовую или многоразовую. Протестируйте ее на бумаге, чтобы проверить как легко вращается шарик по бумаге, не царапает ли. Чернила выбирайте светлые, чтобы в школьная тетрадь выглядела более аккуратно.

Ручка для писателя. Если вы будете использовать ручку очень часто и вам придется много писать, то в таком случае важным фактором станут вес ручки, качество чернил, форма корпуса ручки.

Шариковая ручка должна быть удобной в руке, не скользить в пальцах рук. Для этого обратите внимание на материал из которого изготовлена ручка.

Чернила должны легко выпускаться из шарика — это увеличит скорость письма.

Ручка для начальника (статусная). Если задача ручки подчеркнуть ваш статус, то выбирайте более дорогие экземпляры, обращая внимание на стиль, материал из которого изготовлена ручка, на внешнее исполнение.

Цвет — это, тоже, ваш личный выбор: выбрать яркие или сдержанные цвета корпуса. Все зависит от ваших предпочтений.

Тест — драйв для шариковой ручки