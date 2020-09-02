Технология строительства быстровозводимых ангаров

Ангар – одна из самых распространённых крытых конструкций сегодня. На практике ангары применяются для хранения техники и урожаев в сельском хозяйстве. Изначально подобные сооружения использовались военными, однако в последующем, как и многие другие разработки, ангары перекочевали в гражданскую эксплуатацию. То же самое можно сказать и о быстровозводимых ангарах. Этим термином называют конструкции, которые не имеют в своём составе каркаса (что существенным образом ускоряет возведение).

Сегодня строительство ангаров лучше доверить профессионалом. Несмотря на допуск применения фундаментов минимального заглубления, тип грунта при строительстве быстровозводимого ангара всё же следует учитывать.

Технические характеристики арочных ангаров

Имеет смысл ориентироваться на следующие особенности сооружения:

диапазон ширин – от 6 до 36 метров;

максимально допустимая снеговая нагрузка – до полутоны на кв. м.;

отсутствие колонн и распорок;

возможность дополнительного утепления;

высокие показатели ветроустойчивости.

Прочность арочных ангаров обеспечивается за счёт самонесущего профиля. Он производится на земле, а затем арки собираются из него. При этом в производстве используется толщина металла от 0,8 до 1,5 мм.

Естественно, чем толще металл, тем большую нагрузку сможет выдерживать ангар.

Это ещё одна причина, по которой следует обратиться к профессионалам – чтобы не переплатить.

Минимальные сроки возведения и возможность демонтажа

Ангары подобного типа возводятся на фундаменте, небольшое заглубление которого позволяет возводить означенные сооружения практически на любом грунте. Если речь идёт о крупном сооружении, без подъёмного крана не обойтись.

Это приведёт к некоторому удорожанию процесса возведения.

Тем не менее, по части финансов, не существует технологии, которая сумела бы навязать эффективную конкуренцию быстровозводимым ангарам. Круглый скат кровли не позволяет удерживаться снегу длительное время.

Установка греющего кабеля не требуется. Налипающий снег часто сбрасывается ветром. Образование наледи, сосулек невозможно.

Важно сохранять производственные и сборочные рекомендации. В противном случае на металле может возникнуть коррозия, которая уничтожит ангар достаточно быстро (ввиду небольшой толщины конструктивного материала).

В видео демонстрируется строительство быстровозводимых зданий: