Как использовать SMS-рассылки для повышения продаж в бизнесе

Такое продвижение бизнеса является быстрым, эффективным и ненавязчивым в торговле товарами и услугами для постоянных клиентов и для привлечения новых пользователей.

Это могут быть извещения о конкретных акциях и нововведениях или периодическая поддержка контактов. Все эти услуги можно реализовать с помощью сервиса СМС рассылок mobizon.ua.

Что позволяет выполнить рассылка СМС

СМС рассылка может по сути даже дублировать рассылки по электронной почте и через мессенджеры, но быть более оперативной и доступной:

Систематические рассылки в автоматическом режиме по собственной базе подписчиков и клиентов. Это эффективно при обработке оставленных покупателями заказов, на каждом шаге от принятия их в работу и до отправки по адресу. К таким рассылкам можно отнести отправку корпоративных сообщений о планируемых мероприятиях или для срочных оповещений.

СМС сообщения для рекламы продукции и услуг. Эти СМС отправляются людям, заполнявшим формы подписки, разово покупавшим продукцию компании или получившим скидочные карты. Такие короткие сообщения являются обоснованными и не вызывают раздражения. Эти же клиенты с удовольствием восприму СМС с благодарностью за совершенную покупку или с поздравлением по случаю юбилея.

Повышение уровня продаж с помощью СМС рассылок. Эта массовая периодическая, но не частая рссылка может использоваться в любой сфере предпринимательства. Сюда относится информирование клиентов по базе и новых клиентов о новых товарах, услугах и акциях, или вообще периодическое короткое сообщение о виде предлагаемых услуг и товаров.

Преимущества продвижения через СМС рассылки

Несмотря на простоту, рассылки СМС имеют ряд достоинств:

Невысокая стоимость услуги и гибкость оплат.

Прямой, эффективный и самый быстрый контакт с аудиторией.

Автоматический режим, простота и скорость настроек, в том числе с учетом откликов клиентов.

Самая высокая открываемость среди всех форм оповещения и высокая конверсия по рекламе.

Автоматическое получение лидов (подписчиков) при массовых рассылках, у которых в дальнейших рассылках конверсия намного выше.

Возможность самого оперативного оповещения сотрудников.

Сверхбыстрое создание новых рассылок за считанные минуты.

Как создать и настроить эффективную базу СМС рассылок

Для создания нового информационного подразделения требуется выполнить простые действия: