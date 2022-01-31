Как использовать SMS-рассылки для повышения продаж в бизнесе
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Как использовать SMS-рассылки для повышения продаж в бизнесе

31 января 2022

Такое продвижение бизнеса является быстрым, эффективным и ненавязчивым в торговле товарами и услугами для постоянных клиентов и для привлечения новых пользователей.

Это могут быть извещения о конкретных акциях и нововведениях или периодическая поддержка контактов. Все эти услуги можно реализовать с помощью сервиса СМС рассылок mobizon.ua.

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Что позволяет выполнить рассылка СМС

СМС рассылка может по сути даже дублировать рассылки по электронной почте и через мессенджеры, но быть более оперативной и доступной:

  • Систематические рассылки в автоматическом режиме по собственной базе подписчиков и клиентов. Это эффективно при обработке оставленных покупателями заказов, на каждом шаге от принятия их в работу и до отправки по адресу. К таким рассылкам можно отнести отправку корпоративных сообщений о планируемых мероприятиях или для срочных оповещений.
  • СМС сообщения для рекламы продукции и услуг. Эти СМС отправляются людям, заполнявшим формы подписки, разово покупавшим продукцию компании или получившим скидочные карты. Такие короткие сообщения являются обоснованными и не вызывают раздражения. Эти же клиенты с удовольствием восприму СМС с благодарностью за совершенную покупку или с поздравлением по случаю юбилея.
  • Повышение уровня продаж с помощью СМС рассылок. Эта массовая периодическая, но не частая рссылка может использоваться в любой сфере предпринимательства. Сюда относится информирование клиентов по базе и новых клиентов о новых товарах, услугах и акциях, или вообще периодическое короткое сообщение о виде предлагаемых услуг и товаров.

Преимущества продвижения через СМС рассылки

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Несмотря на простоту, рассылки СМС имеют ряд достоинств:

  • Невысокая стоимость услуги и гибкость оплат.
  • Прямой, эффективный и самый быстрый контакт с аудиторией.
  • Автоматический режим, простота и скорость настроек, в том числе с учетом откликов клиентов.
  • Самая высокая открываемость среди всех форм оповещения и высокая конверсия по рекламе.
  • Автоматическое получение лидов (подписчиков) при массовых рассылках, у которых в дальнейших рассылках конверсия намного выше.
  • Возможность самого оперативного оповещения сотрудников.
  • Сверхбыстрое создание новых рассылок за считанные минуты.

Как создать и настроить эффективную базу СМС рассылок

Для создания нового информационного подразделения требуется выполнить простые действия:

  • Зарегистрироваться бесплатно на сервисе.
  • Провести тестовое СМС сообщение.
  • Загрузить базу клиентов в удобном для себя выбранном формате из нескольких предложенных.
  • Пополнить счет в кабинете на минимально желаемую сумму для начала работы. Пополнение возможно с помощью банковских карт, терминалов или через любой доступный банк.
  • Разослать сообщение СМС по своей базе клиентов.



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