Криптовалюта является виртуальной монетой, основанная на определённых алгоритмах и располагается на специфических интернет платформах.

Впервые термин появился в статье журнала Forbes в 2011 году. Главное отличие от современных электронных денежных средств является в наборе зашифрованной информации, хранящейся в сервисе блокчейн.

Для совершения каких- либо действий с цифровой валютой, необходимо установить на свое устройство программу-бумажник. Через программу можно совершать любые операции – переводить или получать денежные средства. Последние новости из мира криптовалют и блокчейна всегда можно прочесть на сайте https://cryptohamster.org/.

Основные принципы криптовалюты

Необратимость – совершенную операцию нельзя отменить. Конфиденциальность – блокчейн не содержит данные о владельце. Децентрализация – работа сети контролируется разными пользователями. Безопасность – устойчивость к взломам и интернет-атакам.

Виды криптовалюты

Биткоин — первая и самая известная валюта. Общая капитализация составляет около 36 процентов от всей криптовалюты. Разработан командой программистов, скрытых под единым именем Сатоши Накамото.

Эфириум – была создана в 20125 году и считается популярной после биткоина.

Лайткоин – разработана в 2011 года Чарли Ли. Направлена на повышенную скорость операций и понижение комиссионного сбора. Платформа создана на коде биткоина и ограничивается 84 миллионами монет.

Риппл – объединяет разные блокчейны, банки и платежные системы. С ней можно осуществлять взаиморасчеты в цифровых валютах.

Биткоин Кэш – возникла в 2017 году после разделении цепи.

Интересно о Биткоин

Биткоин остается в рейтинге самых знаменитых криптовалют. Большинство заработков связаны именно с ним. Имеет ряд стандартных функций криптовалюты: проведение расчетов, накопление и сбережение, обмен и инвестиции.

Монеты выпускаются заранее заданным алгоритмом действий, при этом имеется ограничение общей эмиссии. Как следствие, на Биткоин не влияет инфляция. Применение современных методов безопасности защищает криптовалюту от поддельных средств.

Курс основывается через биржи и зависит от спроса и предложения.

Криптовалюта является цифровыми деньгами в будущем времени. Если разобраться в типах, нюансах, и научиться их применять, можно внедрить в качестве заработка. Подобный вид дохода принесет дополнительные средства и может стать основным типом зарабатывания денег.