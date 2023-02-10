Технология широкоформатной печати баннеров

В настоящее время применение широкоформатной печати необходимо во многих сферах деятельности. Ее используют при изготовлении декораций для помещения, рекламных баннеров, картин на холсте и печати фотографий. Из-за отличий применения широкоформатной печати могут отличаться технологии. Широкоформатная печать баннеров в Москве выполняется компанией https://www.lblprint.ru/services/shirokoformatnaya-pechat/pechat-na-bannere/.

С чего стоит начинать

В первую очередь приступают к подготовке дизайн-проекта.

Сначала придумывают идею и наносят черновой рисунок. Позже появляются формы, цветовое исполнение и текст. Именно до печати продумывают все детали и подготавливают готовый макет. Также на этом этапе продумывают размер изображения, который возможно напечатать в типографии.

Технология широкоформатной печати

Сотрудники типографии устанавливают материал для печати в плоттер. Материалом может быть баннерная ткань или пленка. Далее заливают в отсеки краску и далее при помощи компьютера она передается на оборудование для нанесения краски на ткань.

После получения изображения плоттер начинает двигаться поперек материала для баннера при помощи печатающих головок. За счет этих движений изображение переносится на подготовленный рулон.

Перемещение производится автоматически, в зависимости от заданного шага изображения. От скорости печати зависит скорость движения полотна.

Виды технологий широкоформатной печати

В зависимости от цел применения широкоформатной печати, могут отличаться технологии.

Это связано с экономической выгодой в решении вопроса.