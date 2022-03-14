Как выполняется печать чертежей А3

Конструкторские проекты и дизайнерские разработки, проекты строительные и архитектурные создаются сейчас в электронном виде, но документация по проектам должна сдаваться в бумажном виде.

Для этого возникает необходимость распечатывать схемы, чертежи и планы на больших форматах до А3. При распечатывании проектов необходимо соблюдать высокое качество печати для глубокой деталировки содержания.

Работы с такими требованиями можно выполнить с помощью современного громоздкого оборудования специализированной типографии. По выгодным ценам печать чертежей А3 выполнит компания https://s-copy.spb.ru/pechat-chertezhej/pechat-chertezhej-a3/.

Особенности широкоформатной печати

Постоянными пользователями таких услуг являются муниципальные и городские организации, дизайнеры и конструкторы, архитекторы и строители, землеустроители и инвентарные бюро.

В чертежах, схемах и планах важно передать на бумажный носитель крупного формата мелкие детали вместе с текстами комментариев к ним. Чтобы выполнить такие работы, нужно оборудование с соответствующим качеством, дающее высокую степень разрешения для изображений и точную качественную передачу его на носитель.

Высокотехнологичное оборудование современной типографии требует компетентного обслуживания.

Для этого требуется наличие специальной профессиональной подготовки работающих в типографии сотрудников.

Вместе с тем массовая печать благодаря эффективным технологиям позволяет формировать приемлемые цены на услуги широкоформатной печати.

Широкоформатная печать

Такая печать в типографии выполняется на плотной качественной бумаге, которая может иметь матовую и глянцевую поверхность. Выполняется печать черно-белая и цветная, где достигается идеальная цветопередача.

Оборудование позволяет добиться детальной четкости прорисовки и получить высокое разрешение.

Для длительного хранения и продолжительной работы с распечатанными документами, и чтобы сохранить качество изображения на них, бумажные листы могут ламинироваться.

Такое покрытие надолго сохраняет бумажный носитель, а изображение не стирается со временем, в том числе по изгибам листа при его многократном складывании.

Дополнительно в качестве носителей могут использоваться кальки и пленки.

Во время печати чертежей и проектов возможна текущая корректировка и электронная правка макетов, когда файлы проектов с высоким разрешением готовятся к печати.

Дополнительное оборудование позволяет после печати выполнить обрезку, брошюрование документов проекта, их переплет, и упаковку.

Для дизайнеров и рекламодателей проводится широкоформатная печать плакатов и цветных баннеров.