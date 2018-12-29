Какие программы нужны для создания сайта

Процесс создания сайта состоит из нескольких этапов и включает в себя работу нескольких мастеров. Над одним проектом могут трудиться художник, верстальщик и специалист по внутренней части, каждый из которых четко должен знать свои обязанности и качественно выполнять работу.



Разработка сайта Киев включает в себя тысячи компаний, которые готовы сделать отличное решение для вашего бизнеса — это создать функциональный и привлекательный интернет-ресурс. Из нашей статьи вы узнаете, какими программами для создания веб-сайтов пользуются профессионалы и с какими лучше работать новичку.

Какие бывают программы

Такие программы называются текстовыми редакторами. Делят их на две группы:

текстовые редакторы;

визуальные редакторы.

Текстовые редакторы подразумевают написание кода и его исправление вручную. В визуальных все намного проще. Благодаря им, даже не зная основ html3, вы можете создать сайт, используя зрительные элементы, тем самым собирая его как конструктор.

Какую программу выбрать

Самой первой программой, в которой писался код для сайта, был обычный блокнот. Он был и есть на сегодняшний день максимально простым в использовании. Для того чтобы начать писать в нем код, необходимо его открыть и сохранить в расширении .html, после чего начинать создавать разметку.

Notepad ++ является усовершенствованной версией обычного блокнота, ее можно скачать абсолютно бесплатно в открытом доступе на официальном сайте. Эта вариант того самого блокнота которая имеет подсвечиваемый синтаксис, вспомогательные подсказки при написании кода, что дает верстальщику отслеживать ошибки и в дальнейшем совершать их намного реже.

Microsoft Visual Code – текстовый редактор от компании Microsoft. Имеет в себе очень большую библиотеку дополнений, которые помогают при написании кода.

Также в нем присутствует приятный синтаксис, который может меняться с темой оформления самого редактора, и множество функций таких как: подключение к GitHub, синхронизация с несколькими браузерами одновременно и многое другое. Это вполне подходит для людей, которые только начинают свой путь в веб-программировании.

Последним вариантом мы рассмотрим программу Sublime Text. Данный редактор подходит более для опытных программистов или же для тех, кто хочется научиться писать код так, чтобы он «отскакивал от зубов». В нем присутствует подсветка синтаксиса, но нет вспомогательных подсказок, однако их можно, при желании, установить в качестве дополнения.