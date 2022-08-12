Технология печати на виниловых магнитах

Сувенирные магниты из винила, рекламные изделия в современном мире нашли широкое применение и распространение. Главными характеризующими факторами являются — способность магнититься, высокая гибкость, длительный срок службы. Это и объясняет популярность данного вида продукции бытового и промышленного назначения.
Из магнитного винила производят самые различные по назначению изделия – магниты, товарные ценники, игры для развития ребенка, информационные таблички и знаки.
Выпуск налажен в самых различным формфакторах. Магнитный винил бывает в виде листов, рулонов, ленты, фигурных заготовок. Классификация осуществляется и по методике нанесения изображения на поверхность. Печать на виниловых магнитах в Москве предлагает компания https://exmagnit.ru/pechat-na-magnitnom-vinile/.
Технологи нанесения изображений на магнитный винил
В зависимости от вида изделия магнитного винила, его назначения и свойств для нанесения изображения может использоваться один из способов переноса изображения на носители:
- Офсетная печать. Изображение наноситься с помощью специально оборудования – офсетных машин. Перенос изображения осуществляется посредством формового вала, через который проходит заготовка. Этот способ печати применяется только по отношению к магнитному винилу рулонного типа. Технология дорогостоящая, трудоемкая, продолжительная, поэтому мало востребованная.
- Цифровая печать. Печать осуществляется с помощью струйных и лазерных принтеров. Нанесенное на поверхность изображение получается четким, с яркими цветами. Оборудование позволяет поиграть с тенями, подобрать необходимые оттенки. Оборудование с высоким разрешением позволяет наносить на носители четкие фотографические изображения. Изображение наноситься на бумажные продукцию различного вида и впоследствии наклеивается на поверхность магнитного винила. Некоторые разновидности принтеров по своим техническим характеристикам способны переносить изображение на носитель из винила с глянцевой поверхностью.
- Сублимационная печать. Отличается высокой эффективностью, долговечностью, за счет проникновение чернил в структуру обрабатываемого материала. Суть технологи заключается в переносе изображения на промежуточный носитель, как правило, бумажный. Затем промежуточный носитель прикладывается к винилу и под воздействие высокой температуры отпечатывается на поверхности магнитного винила.