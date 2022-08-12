Технология печати на виниловых магнитах

Сувенирные магниты из винила, рекламные изделия в современном мире нашли широкое применение и распространение. Главными характеризующими факторами являются — способность магнититься, высокая гибкость, длительный срок службы. Это и объясняет популярность данного вида продукции бытового и промышленного назначения.

Из магнитного винила производят самые различные по назначению изделия – магниты, товарные ценники, игры для развития ребенка, информационные таблички и знаки.

Выпуск налажен в самых различным формфакторах. Магнитный винил бывает в виде листов, рулонов, ленты, фигурных заготовок. Классификация осуществляется и по методике нанесения изображения на поверхность. Печать на виниловых магнитах в Москве предлагает компания https://exmagnit.ru/pechat-na-magnitnom-vinile/.

Технологи нанесения изображений на магнитный винил

В зависимости от вида изделия магнитного винила, его назначения и свойств для нанесения изображения может использоваться один из способов переноса изображения на носители:

Офсетная печать. Изображение наноситься с помощью специально оборудования – офсетных машин. Перенос изображения осуществляется посредством формового вала, через который проходит заготовка. Этот способ печати применяется только по отношению к магнитному винилу рулонного типа. Технология дорогостоящая, трудоемкая, продолжительная, поэтому мало востребованная.