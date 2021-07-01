Какие есть виды медицинских средств реабилитации
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Какие есть виды медицинских средств реабилитации

1 июля 2021

В медицине не ограничиваются только приемом лекарственных средств или какими-то оперативными вмешательствами, когда требуется восстановление и реабилитация, например.

Для этих целей используется специальное оборудование, предназначенное для восстановления каких-то двигательных функций и не только. В широком ассортименте медицинские товары и средства реабилитации представлены в интернет-магазине inviomed.ru.

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В каких случаях требуется реабилитация

Подбираются эти средства реабилитации лечащим врачом и могут быть использованы не только в условиях стационара, но и дома, так как далеко не всегда можно за 1-2 недели, например, восстановиться после перелома.

В тоже время никто не будет держать пациента с относительно несерьезным переломом в больнице до тех пор, пока он не восстановится полностью.

Процесс реабилитация для него проходит в домашних условиях с применением специальных приспособлений. То же самое, если требуется восстановление после операции, какой-нибудь аварии и не только.

Основные виды медицинских средств для реабилитации

Разновидностей этих средств очень много.

Можно разделить их на две основные категории:

  • Сложное дорогостоящее профессиональное оборудование, используемое преимущественно в медицинских учреждениях и специализированных реабилитационных центрах под наблюдением специалистов.
  • Простые средства и приспособления для реабилитации, которые можно использовать в домашних условиях.

Первая категория — это очень дорогое и сложное оборудование, которое часто бывает многофункциональным, интегрируются с диагностическими программами и оборудованием, чтобы в процессе выполнения тех или иных процедур специалисты могли наблюдать за состоянием пациента.

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Такое оборудование редко кто покупает для домашнего использования, потому что оно громоздкое и очень дорогое, требует профессионального обслуживания и контроля специалистов.

Что касается второй группы средств для восстановления и реабилитации, то здесь названия знакомы даже тем, кто никогда ими не пользовался. Это:

Ортопедические приспособления для восстановления: бандажи, корсеты, фиксаторы суставов и многое другое.

  • Инвалидные коляски, кресла, каталки для инвалидов.
  • Коляски и кресла для детей с ДЦП.
  • Противопролежневые матрасы и подушки для лежачих больных.
  • Трости, ходунки, костыли.
  • Санитарные приспособления и многое другое.

Если требуется такие средства реабилитации на какой-то короткий срок, можно не покупать их, а взять напрокат, обратившись в специализированную компанию.



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