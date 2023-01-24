Технология изготовления бейджей из металла

Многие компании для удобства своих сотрудников и клиентов, посещающих офис, снабжают первых специальными табличками, на которых указывается фамилия, имя отчество или только имя и отчество с указанием занимаемой должности.

Это упрощает процесс обращения посетителя и заранее располагает к доверительному общению. Наличие такой табличке на одежде сотрудника (особенно если в компании установлена стандартная форма одежды) существенно повышает имидж организации и формирует строгий корпоративный стиль. Изготовлением бейджей на заказ занимается компания https://agpgroup.ru/badges/.

Виды бейджей из металла

Подобные таблички производятся достаточно большим количеством рекламных компаний.

К ним предъявляются определённые требования, и они классифицируются по следующим признакам:

Геометрическим размерам и форме. Они могут быть прямоугольными, квадратными, овальными или фигурными.

Материалу, из которого они изготовлены.

Конструктивным особенностям. Например, наличие специального окна через которое просматривается Фамилия и инициалы сотрудника.

Виду применённой печати. Она может быть одноцветной или многоцветной.

Направлению нанесённой надписи. Их располагают горизонтально или вертикально.

По степени персонализации. В этом случае все бейджики подразделяются на уникальные или индивидуальные и универсальные (корпоративные). Первые изготавливаются для конкретного сотрудника (в некоторых случаях с личной фотографией). Вторые могут использоваться любым представителем данной организации.

Технология изготовления

При изготовлении бейджиков из металла технология включает следующую последовательность операций: