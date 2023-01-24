Технология изготовления бейджей из металла
образ жизни – креатив

Технология изготовления бейджей из металла

24 января 2023

Многие компании для удобства своих сотрудников и клиентов, посещающих офис, снабжают первых специальными табличками, на которых указывается фамилия, имя отчество или только имя и отчество с указанием занимаемой должности.

Это упрощает процесс обращения посетителя и заранее располагает к доверительному общению. Наличие такой табличке на одежде сотрудника (особенно если в компании установлена стандартная форма одежды) существенно повышает имидж организации и формирует строгий корпоративный стиль. Изготовлением бейджей на заказ занимается компания https://agpgroup.ru/badges/.

ajk0kkv0

Виды бейджей из металла

Подобные таблички производятся достаточно большим количеством рекламных компаний.

К ним предъявляются определённые требования, и они классифицируются по следующим признакам:

  • Геометрическим размерам и форме. Они могут быть прямоугольными, квадратными, овальными или фигурными.
  • Материалу, из которого они изготовлены.
  • Конструктивным особенностям. Например, наличие специального окна через которое просматривается Фамилия и инициалы сотрудника.
  • Виду применённой печати. Она может быть одноцветной или многоцветной.
  • Направлению нанесённой надписи. Их располагают горизонтально или вертикально.
  • По степени персонализации. В этом случае все бейджики подразделяются на уникальные или индивидуальные и универсальные (корпоративные). Первые изготавливаются для конкретного сотрудника (в некоторых случаях с личной фотографией). Вторые могут использоваться любым представителем данной организации.

Технология изготовления

zjrzznkf

При изготовлении бейджиков из металла технология включает следующую последовательность операций:

  • На предварительном этапе формируется концепция будущего бейджика. В неё входит: определение размеров, изображение (этот может быть логотип фирмы, определённый рисунок или любое изображение, несущее смысловую нагрузку), количество и перечень цветов, тип крепления бейджика.
  • На основе концепции формируется эскиз, который утверждается с одной стороны разработчиком, а с другой стороны заказчиком.
  • Кроме этого, оговаривается общее количество производимых бейджиков.
  • После эскиза создаётся макет в натуральную величину. Такой макет создаётся дизайнером с применением специальных программ. Он позволит в дальнейшем запрограммировать специальные станки.
  • На следующем этапе производят, так называемый фрезерный раскрой материала. На заготовке режущим инструментом наносится необходимый рисунок и утверждённый текст. Альтернативой механической об
  • Далее наносится краска на установленные элементы пластины.
  • После высыхания приступают к окончательному раскрою. При необходимости края пластинок окончательно обрабатываю вручную.
  • После этого к каждому бейджику с тыльной стороны фиксируют элемент крепления, например, булавку или магнит.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Ахилл: Самое первое действие – пригласить друзей из собственного телефонного справочника, потом уже...
  • Сергей: заказал джингл для рекламы тут https://goodhook.ru/pesni-dlya -reklamyi и после размещения на радио всё пошло...
  • Дмитрий: Вопрос, а деньги, ценные бумаги или обои к какому виду относятся по классификации?
  • Дмитрий Тарасевич: Aivix зашла мне ещё давно, так как на мой взгляд это очень прибыльная партнёрка. С выводом средств...
  • Лебедева Светлана: Как для новичка, парнёрка aivix является лучшей, чтобы набраться опыта. Без особых сложностей...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика