Технология изготовления бейджей из металла

Многие компании для удобства своих сотрудников и клиентов, посещающих офис, снабжают первых специальными табличками, на которых указывается фамилия, имя отчество или только имя и отчество с указанием занимаемой должности.
Это упрощает процесс обращения посетителя и заранее располагает к доверительному общению. Наличие такой табличке на одежде сотрудника (особенно если в компании установлена стандартная форма одежды) существенно повышает имидж организации и формирует строгий корпоративный стиль. Изготовлением бейджей на заказ занимается компания https://agpgroup.ru/badges/.
Виды бейджей из металла
Подобные таблички производятся достаточно большим количеством рекламных компаний.
К ним предъявляются определённые требования, и они классифицируются по следующим признакам:
- Геометрическим размерам и форме. Они могут быть прямоугольными, квадратными, овальными или фигурными.
- Материалу, из которого они изготовлены.
- Конструктивным особенностям. Например, наличие специального окна через которое просматривается Фамилия и инициалы сотрудника.
- Виду применённой печати. Она может быть одноцветной или многоцветной.
- Направлению нанесённой надписи. Их располагают горизонтально или вертикально.
- По степени персонализации. В этом случае все бейджики подразделяются на уникальные или индивидуальные и универсальные (корпоративные). Первые изготавливаются для конкретного сотрудника (в некоторых случаях с личной фотографией). Вторые могут использоваться любым представителем данной организации.
Технология изготовления
При изготовлении бейджиков из металла технология включает следующую последовательность операций:
- На предварительном этапе формируется концепция будущего бейджика. В неё входит: определение размеров, изображение (этот может быть логотип фирмы, определённый рисунок или любое изображение, несущее смысловую нагрузку), количество и перечень цветов, тип крепления бейджика.
- На основе концепции формируется эскиз, который утверждается с одной стороны разработчиком, а с другой стороны заказчиком.
- Кроме этого, оговаривается общее количество производимых бейджиков.
- После эскиза создаётся макет в натуральную величину. Такой макет создаётся дизайнером с применением специальных программ. Он позволит в дальнейшем запрограммировать специальные станки.
- На следующем этапе производят, так называемый фрезерный раскрой материала. На заготовке режущим инструментом наносится необходимый рисунок и утверждённый текст. Альтернативой механической об
- Далее наносится краска на установленные элементы пластины.
- После высыхания приступают к окончательному раскрою. При необходимости края пластинок окончательно обрабатываю вручную.
- После этого к каждому бейджику с тыльной стороны фиксируют элемент крепления, например, булавку или магнит.