Тампопечать - что это

Сегодня каждая организация имеет свой логотип, который отличает ее на рынке. Одним из способов рекламы конкретной компании является создание брендированной продукции с отличительными дизайнерскими особенностями.

Самым популярным вариантом является печать на ручках. Подобные технологии позволяют сделать практически любой товар оригинальным и красивым.

Основные понятия

Тампопечать представляет собой технологию нанесения краски на различные неровные поверхности с использованием специальных тампонов. Это позволяет получать картинку довольно высокого качества с относительно невысокими затратами. Тампоновая печать сегодня позволяет заменить трафаретное нанесение изображений, а также гравировку или тиснение. Среда применения такого подхода широка и включает несколько сфер:

Автомобильная промышленность. Печать используют для нанесения изображений на рычаги, клавиши, кнопки, приборные панели и т.д. Электроника. Зачастую с помощью данных технологий наносят печати на микросхемы, переключатели, корпусы, кассеты и много др. Изготовление игрушек. Печать позволяет декорировать практически все виды изделий из твердых материалов. Картинками покрывают миниатюрные автомобили, поезда, глаза кукол и т.д. Медицина. Основным назначением является нанесение информации на упаковки таблеток и всех сопутствующих продуктов. Пищевая промышленность. Печать упаковок шоколада, конфет и других подобных материалов.

Технология нанесения

Процесс тампопечати относительно простой и состоит из таких последовательных действий:

Изначально специальное устройство вырезает на клише будущее изображение. Зачастую для таких целей применяется гравировка. После этого на данную заготовку наносят краску с помощью ракельного ножа. Когда нож двигается обратно, он дополнительно снимает еще небольшой слой смеси. Это нужно, чтобы сольвент испарился, и краска стала вязкой. На данном этапе специальный тампон вдавливается в клише. При этом создается определенное давление. В данный момент краска переходит с поверхности заготовки на мочалку. Перенос краски на изделие предполагает стыковку тампона с ее поверхностью заготовки. Во время этого вся смесь остается на продукции, а мочалка полностью очищается

Тампопечать — универсальная технология позволяющая получать декоративную продукцию относительно быстро независимо от сложности картинки.