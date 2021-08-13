Для каждой квартиры существует необходимый пакет документов, который позволяет составить о ней достаточно полное представление. Один из ключевых документов, что входит в такой пакет – это технический паспорт на объект недвижимого имущества, так что многим будет важно узнать о том, что он собой представляет и для чего именно требуется этот документ.

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Что представляет собой этот документ

Такая документация нужна для того, чтобы отразить технические особенности помещения, в первую очередь – площадь. Однако тут важно учитывать, что не все моменты отражаются в техническом паспорте.

Указывается высота потолков, число комнат.

Также в техническом паспорте обязательно указывают тип инженерных сетей и отопления, содержится там и дата постройки здания. Еще в техпаспорте на квартиру содержится число этажей в доме, фамилия, имя и отчество собственника и ряд других важных вещей.

При этом документ этот весьма лаконичен, так что не стоит ожидать, будто он будет отражать все особенности помещения.

Вот почему стоит внимательно ознакомиться с техническим паспортом и учесть, какие моменты он содержит, а какие еще понадобится уточнить, если, конечно, это нужно. Впрочем, в большинстве ситуаций это будет лишним.

Для чего нужен технический паспорт

Технический паспорт требуется для множества ситуаций. Например, таким образом можно доказать, что не было незаконных перепланировок. Также технический паспорт – это то, что очень важно при продаже квартиры, по крайней мере, для некоторых покупателей.

Также такой паспорт – то, что очень важно при разнообразных ремонтных работах, особенно при тех, что проводятся по инициативе собственника помещения.

Лучше иметь на руках такой документ, чем не иметь его, поскольку он может понадобиться совершенно неожиданно.

Технический паспорт – крайне важный документ, поэтому его составление стоит доверять профессионалам, уже хорошо зарекомендовавшим себя.

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