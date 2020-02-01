Реклама на газелях как метод продвижения бизнеса

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Любой бизнес нуждается в рекламе. Если предприниматель этого не понимает, рынок «съест» его и не подавится. Однако, реклама бывает разной. Безусловно, контекстная реклама в Интернете обладает высокой эффективностью. Таргетированная реклама также успела зарекомендовать себя с исключительно положительной стороны. Однако, помимо прямого выхода на заинтересованных клиентов, любой бренд должен работать над собственной узнаваемостью. Наружная реклама для этой целей подходит идеальным образом.

Однако, размещение рекламных билбордов, растяжек на главных улицах города стоит немалых денег. Современной альтернативой служит размещение на коммерческом транспорте. В пример можно привести Газель. Фургоны обладают достаточным местом для рекламного размещения. Тут Вы сможете узнать все интересующие подробности.

Если нет собственного автопарка

Изначально вышеупомянутым типом наружной рекламы стали пользоваться компании, которые обладают собственным автопарком коммерческого транспорта. Действительно, бесплатная реклама, которая по эффективности может сравниться с телевизионной – это настоящая находка.

Однако, далеко не каждый предприниматель обладает автопарком Газелей или других фургонов.

Общественный транспорт ездит лишь по одному маршруту. Следовательно, достичь максимального охвата с ним не получится.

Настоятельно рекомендуется размещаться именно на коммерческом транспорте. Среди преимуществ такой рекламы можно отметить:

огромный охват;

повышение узнаваемости бренда;

доступная цена;

длительные сроки.

Главной характеристикой успешной рекламы является охват потенциальной аудитории. Если речь идёт о коммерческом транспорте, который занимается дистрибуцией продукции (разводит продукты по магазинам), то более эффективной рекламной площадки и придумать нельзя!

Реклама на авто сама привлекает внимание

Билборды и растяжки – статичные конструкции (в расчёт не берутся электронные, механические дисплеи). Следовательно, чтобы привлечь внимание прохожего необходимо придать рекламной конструкции весьма необычный вид.

Рекламщики большое количество времени тратят на создание креативных вариантов рекламных конструкций. В последующем их ещё нужно будет смонтировать и выполнить установку на рекламной площадке.

В случае с размещением на коммерческом транспорте, внимание потенциальных клиентов привлекается автоматически. Объемные двигающиеся объекты по умолчанию распознаются зрением человека.

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В видео перечислены 5 методов наиболее доступного рекламного продвижения для бизнеса: