Как снизить шум труб для канализации?

Во многих современных квартирах существует малоприятная проблема – недостаточная шумоизоляция канализационных труб.

Это происходит из-за того, что в большинстве новостроек устанавливаются пластиковое стоковые системы, которые просто не справляются с данной проблемой. Решением данной проблемы могут стать бесшумные трубы для канализации, которые в широком ассортименте представлены в каталоге компании СантехКомплект.

При таком положении дел каждый раз, когда кто-то из соседей пользуется санузлом, все посторонние шумы от слива воды отлично прослушиваются на всей этажности здания и доставляют дискомфортные ощущения для остальных жильцов дома.

В домах более старых построек используются чугунные стояки, которые отличаются высокими показателями шумоизоляции, но это качество является их единственным достоинством.

Внешний вид таких канализационных систем непрезентабелен. Максимальный срок эксплуатации чугунных стояков также существенно ниже, чем у пластиковых аналогов, за счет образования коррозии. Монтирование и демонтирование чугунных стояков осложняется большим весом труб.

Пластиковые стоковые системы выгодно отличаются простотой монтажа и показателями долговечности. Пластик не поддается гниению и ржавчине, благодаря чему, срок эксплуатации таких стоковых систем очень долог.

Канализационные системы из ПВХ труб имеют много преимуществ перед чугунными стоками, но при этом совершенно не изолируют посторонние шумы при сливах воды.

Однако, этот недостаток можно исправить самостоятельно и без особых финансовых затрат со стороны потребителя.

Шумоизоляция канализационных труб своими руками

Избавиться от посторонних звуков в канализационной системе можно с помощью частичной замены пластикового стояка на чугунный. Этот способ подходит в том случае, если монтирование находится на стадии планирования замены чугунного стояка на пластиковый аналог.

Плюсами такого решения являются такие нюансы как:

Частичная замена канализационной системы не касается строительных конструкций жилого помещения;

канализационной системы не касается строительных конструкций жилого помещения; Данные работы значительно проще , чем замена всего конструктива канализационной системы и доступна даже непрофессионалам;

, чем замена всего конструктива канализационной системы и доступна даже непрофессионалам; Расход денежных средств на частичную замену канализационных сегментов значительно меньше, чем на приобретение и установку цельного пластикового стояка.

При частичной замене чугунного стояка на пластиковый аналог, шумоизоляция остается на приемлемом для человеческого слуха уровне.

При наличии уже установленного полного пластикового стояка шумоизоляцию можно осуществить с помощью полиэтиленового стакана с наполнителем из пенополиурентана или звукоизолирующими хомутами.

Пенополиуретан позволит качественно изолировать кривые участки и пригоден для работы в труднодоступных местах.

Бесшумные канализационные трубы

В случае принятия решении о полном демонтаже канализационного стояка и установке нового рекомендуется отдать предпочтение сливной системе, изначально оборудованной звукоизоляцией.

Такие трубы изготавливаются с добавлением в пластик минеральных порошков из мраморной пудры, мела или доломита.

Стоимость таких канализационных систем существенно выше, чем у более простых аналогов, но при этом, установка такой сливной системы решает одни из самых важных вопросов и недостатков пластиковых труб.

Звукоизолирующие пластиковые трубы значительно толще, чем обычные и обладают соответствующей маркировкой о степени шумопоглощения.

Средний срок службы пластиковых канализационных систем со структурным поглощением звука достигает 20 лет. Этот срок меньше, чем у обычных пластиковых стояков, но при этом, шумоизоляционная канализация более комфортна для ежедневного использования.