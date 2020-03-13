Способы накрутки лайков в Инстаграм

Количество лайков в Инстаграм говорит об успехе публикации пользователя. Для владельцев популярных аккаунтов лайки помогают привлекать рекламодателей. Некоторые, в коммерческих целях, приобретают накрутку лайков для продвижения товаров. А выгодно заказать накрутку лайков в Инстаграм можно в сервисе https://likeinsta.pro.

Бесплатные лайки в Инстаграм

Качественный контент

Не секрет, что качественные публикации всегда обеспечены лайками. Красиво оформленные фото и видео всегда привлекали аудиторию. Настройка резкости, игра со светом и отсутствие изъянов – главные показатели качества публикации.

Не стоит пренебрегать и временем публикации – лучше всего ее размещать среди недели. Проверено, что на 20% больше лайков получают видео и фото, где есть человек. Длинные подписи не всегда обеспечивают лайк, их чаще оставляют без внимания.

Масслайкинг

Можно начать с массовой раздачи лайков. Тысячу ответных лайков за день конечно таким способом набрать сложно. Изначально лайки ставятся всем, потом посты просматриваются по своим интересам. Но неоспоримое преимущество такого способа – его доступность.

Хэштеги для лайков

Удобный способ накрутки. Хэштеги позволяют легко найти публикацию по категории и при определенном количестве лайков и комментариев выводят пост в ТОП выдачи. Минус использования хештегов он в том, что большое их количество растворяет публикацию среди сотен таких же.

Взаимодействие с аудиторией.

Оформлять публикации нужно таким образом, чтобы у аудитории невольно возникало желание прокомментировать. Задавая вопрос в своей публикации, нужно отвечать всем комментаторам. Можно спросить совет у подписчиков, устроить марафон или провести конкурсы.

Платные накрутки

Сервисы для накрутки лайков

Таких платформ сейчас достаточно много. Их преимущество перед бесплатными методами в том, что они помогают обхватить больше пользователей за небольшой промежуток времени. Несомненные плюсы такого способа – это скорость, эффективность и экономия времени.

Есть два вида платной накрутки – при помощи живых людей (офферов) и ботов. Действия живых людей не блокируются службой безопасности, они имеют настоящих подписчиков, друзей и посты. Боты – это фейковые страницы, чью деятельность отслеживают и банят службы соцсетей. Плюс ботов – низкая стоимость относительно живых.

Биржи по накрутке лайков

Существуют сайты-боты, где за выполнение задания даются баллы, которыми впоследствии можно накрутить свои показатели. Можно получить реальных пользователей, но и как в любой системе есть свои минусы. По прошествии какого-то времени не исключены отписки.