Для чего нужна криптовалюта и что это такое?

Новости о криптовалютах продолжают будоражить общественность. Кто-то в цифровых «децентрализованных» деньгах видит возможность для быстрого заработка. Кто-то считает криптовалюты лишь современным инструментом, совершенно определённо дополняющим фиатные деньги. Тем не менее, подавляющее большинство всё равно толком не может объяснить, что такое криптовалюта сегодня и для чего она в принципе нужна. Ведь существует относительно немного проектов, где официально можно расплатиться криптой.

В отличие от доллара, который печатает печатный станок (и этот процесс, как показывает актуальная макроэкономика, перманентный), производство денежных единиц криптовалюты происходит в результате сложных расчётов. Речь идёт о технологии блокчейна.

Если криптовалюты нет в реальности, можно ли ей расплачиваться в повседневной жизни?

Криптовалюта – это виртуальные деньги, у которых нет реального воплощения. При этом виртуальные деньги защищены криптографическими алгоритмами. Речь идёт о том, что кто угодно не может создавать криптовалюту в неограниченных объёмах.

Несмотря на то, что речь идёт о деньгах, которые производятся виртуально, они вполне могут быть задействованы в повседневной действительности. Однако, для этого придётся воспользоваться услугами обменников – обмен крипты на фиат.

Флагманом криптовалютного мира до сих пор остаётся биткоин.

Его стоимость продолжает колебаться в достаточно больших пределах (если сравнивать с коридорами колебаний реальных денег).

Многие аналитики видят в этом возможности для стремительного обогащения. Отсюда наблюдается такой интерес к инвестированию в биткоин, его майнинг при помощи специализированных вычислительных машин (асиков).

Зачем пользоваться криптовалютой, когда можно покупать материальные блага за привычнее рубли, доллары и т.д.?

У крипты есть три неоспоримых преимущества:

криптовалютам не страшна инфляция;

криптовалюты децентрализованы (по крайней мере, топовые проекты);

использование криптовалют анонимно.

Собственно говоря, именно по этой причине многие государства весьма скептически относятся к криптовалютам. В частности, в Китае, Индонезии и ряде других стран использование криптовалюты карается законом.

Объясняется это народу следующим образом – невозможность отслеживания денежных потоков открывает неблагоприятные перспективы для дестабилизации экономической и политической ситуации в регионе.

В видео простым языком рассказывается о том, что собой представляет биткоин: