Для чего нужна криптовалюта и что это такое?

Новости о криптовалютах продолжают будоражить общественность. Кто-то в цифровых «децентрализованных» деньгах видит возможность для быстрого заработка. Кто-то считает криптовалюты лишь современным инструментом, совершенно определённо дополняющим фиатные деньги. Тем не менее, подавляющее большинство всё равно толком не может объяснить, что такое криптовалюта сегодня и для чего она в принципе нужна. Ведь существует относительно немного проектов, где официально можно расплатиться криптой.
В отличие от доллара, который печатает печатный станок (и этот процесс, как показывает актуальная макроэкономика, перманентный), производство денежных единиц криптовалюты происходит в результате сложных расчётов. Речь идёт о технологии блокчейна.
Если криптовалюты нет в реальности, можно ли ей расплачиваться в повседневной жизни?
Криптовалюта – это виртуальные деньги, у которых нет реального воплощения. При этом виртуальные деньги защищены криптографическими алгоритмами. Речь идёт о том, что кто угодно не может создавать криптовалюту в неограниченных объёмах.
Несмотря на то, что речь идёт о деньгах, которые производятся виртуально, они вполне могут быть задействованы в повседневной действительности. Однако, для этого придётся воспользоваться услугами обменников – обмен крипты на фиат.
Флагманом криптовалютного мира до сих пор остаётся биткоин.
Его стоимость продолжает колебаться в достаточно больших пределах (если сравнивать с коридорами колебаний реальных денег).
Многие аналитики видят в этом возможности для стремительного обогащения. Отсюда наблюдается такой интерес к инвестированию в биткоин, его майнинг при помощи специализированных вычислительных машин (асиков).
Зачем пользоваться криптовалютой, когда можно покупать материальные блага за привычнее рубли, доллары и т.д.?
У крипты есть три неоспоримых преимущества:
- криптовалютам не страшна инфляция;
- криптовалюты децентрализованы (по крайней мере, топовые проекты);
- использование криптовалют анонимно.
Собственно говоря, именно по этой причине многие государства весьма скептически относятся к криптовалютам. В частности, в Китае, Индонезии и ряде других стран использование криптовалюты карается законом.
Объясняется это народу следующим образом – невозможность отслеживания денежных потоков открывает неблагоприятные перспективы для дестабилизации экономической и политической ситуации в регионе.
В видео простым языком рассказывается о том, что собой представляет биткоин: