Способы автоматизации ручных процессов в компании
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Способы автоматизации ручных процессов в компании

3 августа 2024

Автоматизацией рабочих функций в первую очередь охватываются рутинные ручные процессы. Документооборот в деловом производстве, бухгалтерский учет и отчетность в офисе. Торговые операции, обработка заявок и продажи в корпорациях, маркетплейсах, интернет-магазинах.

Наиболее универсальными и совершенными для этого являются CRM-системы и saas-сервисы. Оцифровка ручных процессов высвобождает людей от ручных операций, и кратно ускоряет работу.

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Особенности автоматизации

Важно, что автоматизируемые процессы не исключают людей, а забирают у них ручные операции.

Например, обзванивание в колл-центрах автоматизируется и упрощается с помощью CRM, но все равно требуется присутствие людей. В отличие от цифровизации, где все процессы реализуются роботами и программными алгоритмами.

Простыми первичными процессами, которые нужно автоматизировать в офисах, являются следующие:

  • Там, где заключаются и обрабатываются сделки.
  • Для рассылок СМС-сообщений и электронных писем по номерам абонентов и email-адресам.
  • В документообороте.
  • В складском и бухгалтерском учете.
  • Проводить переводы и платежи.

Самый первичный здесь – оборот документов.

Более сложными по рангу для автоматизации являются процессы, которыми управляется производство и технологии, качество товаров, персонал.

Такие проекты уже потребуют подключения большого количества людей и электронной обратной связи в управлении.

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Способы автоматизации

Обычная классификация автоматизируемости процессов строится на их уровнях охвата и сложности:

  • Первый способ – элементарно и хаотично автоматизируются куски работ и операции. В складском и бухучете это использовалось в виде таблиц Гугл и Эксель, посредством формул и фильтров. Требуется наличие справочников и аналитики. Доступно и практично, ускоряет работу. Но остается ручной ввод и вероятность ошибок.
  • Второй способ и уровень автоматизировать управленческий учет целой компании – с программным комплексом 1С в офисных компьютерах. Учет, финансы. Управление кадрами, предприятием и торговлей. Менеджмент в корпорациях.
  • Одна общая база и правила, со скоростью и точностью. Минусы – в требованиях квалификации: обучать сотрудников-пользователей, нанимать программистов, обновлять продукт.
  • Третий способ – подключать облачные saas-сервисы, автоматизировать работу корпораций, с включением 1С и
  • СRМ на местах, и общей интеграции.
  • Широкая возможность выбирать и формировать структуру.

Первый способ малый бизнес выбирает сам. Для второго рентабельно начинать автоматизацию при оборотах от 1 млн рублей в месяц.

Для крупного бизнеса – второй и третий способ.



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