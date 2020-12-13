Какие есть виды виниловых наклеек и как их изготавливают
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Какие есть виды виниловых наклеек и как их изготавливают

13 декабря 2020

Модным рекламным ходом среди современных потребителей является наклейка, в которой присутствует логотип компании.

При этом она благодаря своим компактным габаритам и слою самоклеящейся основы подходит для размещения в местах массового скопления. Наклейки могут быть размещены на сувенирной продукции и на мобильных гаджетах, а также на прочих предметах, которые окружают людей. Виниловые наклейки на заказ по выгодным ценам предлагает компания amalit.ru.

Если оформить дизайн правильно и грамотно, то до клиента можно наглядно и максимально доходчиво донести важные сведения о компании или же фирме, а также к бренду привлечёт внимание. стоит отметить, что потребители все эксплуатационные свойства максимально оценили.

Благодаря липкой основе можно без проблем менять размещение и просто фиксировать на различном типе поверхности. Также своей яркостью наклейки привлекают потребителя, доносят необходимые сведения и информацию.

Часто рекламодатели такие наклейки применяют в процессе проведения масштабных акций и кампаний. При их помощи можно донести сведения потребителю о проводящихся розыгрышах и скидках, о наличии специальных предложений. При создании своего торгового бизнеса такие наклейки также являются актуальными.

Разновидности

В современном мире присутствует большое разнообразие виниловых наклеек. Самыми востребованными из всех типов являются:

  • Плоские наклейки на плёнке либо же на бумаге. Эта продукция имеет приемлемую стоимость. Применяют её для того, чтобы промаркировать товар (ценники), и для декорирования изделий. Но для того, чтобы наклейку хорошо приклеить, рекомендуется поверхность обезжиривать.
  • Стикеры на мягкой основе. Поролон придаёт мягкость и объёмность. Помещают его между плёнками. Сварку плёнок производят токами с высокими показателями частоты. При этом печать на них сольвентного типа.
  • В качестве подарка для коллег и друзей отлично подходят наборы виниловых наклеек.
  • Наклейка с присутствием смолы. Такие изделия используются чтобы производить маркировку оборудования и бытовых приборов, а также разнообразной техники. Помимо этого, они могут применяться как самостоятельный носитель информации. Неблагоприятному влиянию внешних факторов такая наклейка не подвергается. Стикеры с наличием полимерной заливки производятся плоттерной резкой поливинилхлоридной плёнки. Картинка наносится сольвентной или же цифровой печатью.

Какой именно тип наклейки выбирать, зависит от потребностей и предпочтений потребителя.



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