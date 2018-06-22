Сольвентный плоттер - что это

В XX веке рекламная индустрия, так или иначе, требовала перемен. Общество высокоразвитых государств семимильными шагами переходили в постиндустриализм. Рекламный бизнес тоже не исключение — он тоже требовал чего-то, что могло бы привлечь внимание человека, который в городской суете не имеет времени смотреть маленькие рекламные плакаты на стенках и т.п.

Таким образом, в 1981 году мир стал очевидцем изобретения такого аппарата как плоттер. Теперь рекламные компании могли без проблем печатать большие билборды и вывески. Сегодня плоттеры Mimaki и Roland – самые яркие представители со своими особенностями, о которых рассказывается в этой статье.

Что такое плоттер

Плоттер от английского to plot означает чертить. Сегодня этот аппарат занимается печатью на листах широких форматов. Именно поэтому они так востребованы в рекламной сфере. Сегодня выделяют два основных типа широкоформатных принтеров: водорастворимые, сольвентные.

Водорастворимые плоттеры представляют из себя примитивные принтеры, которые используют чернила на воде. Именно из-за своего вещественного происхождения продукт имеет низкое сопротивление воде и влаге, поэтому он быстро выцветает.

Преимущества сольвентных плоттеров

Отличие сольвентных плоттеров от водорастворимых кроется в использовании печатной головки принтера не воды, а другого вещества. Данная жидкость называется сольвент, и работает она в комбинации с экологически чистыми чернилами.

Сольвентные плоттеры обладают такими преимуществами:

водостойкие отпечатки;

высокая сопротивляемость солнечным лучам;

низкая чувствительность к морозам;

высокое качество изображения;

относительно небольшая цена;

изображение на основе сольвента можно переносить на металл, стекло, деревянные и пластиковые поверхности.

Таким образом, со стопроцентной вероятностью можно указывать на то, что сольвентные плоттеры лучше водорастворимых.

Детали печати

Сначала технология печати на сольвентной основе не отличается от водорастворимой. Вся суть разницы сольвента от воды в рамках печати в проникновении материала внутрь, после чего следует ожидать исчезновение аромата.

Изображение, которое достигнуто в процессе сольвентной печати, не требует лишних затрат на использование ламинирования.

Принтеры, которые работают на сольвенте, обеспечивают точность и высокое качество получаемого изображения – на нем не будет ни полосок, ни разводов и других проблем, которые возникают с водорастворимыми принтерами. Поэтому, если вы желаете заняться предпринимательской деятельностью в рекламной сфере, хорошим выбором станет приобретение такого сольвентного плоттера.