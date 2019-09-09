5 самых безопасных стран мира для путешественников: интересный обзор

Россияне все чаще стали проводить отпуск за границей – этому способствует большой выбор направлений, доступные цены на путевки, возможность поближе познакомиться с культурой других стран. Существуют горящие туры, с которыми вы сэкономите по максимуму, и стандартные предложения. Выбор варианта будет зависеть от имеющихся возможностей, пожеланий к категории размещения, дате вылета, пр.

Из данного обзора вы узнаете о самых безопасных странах для путешествий – в них нет терактов, войн, разных конфликтов, а по улицам можно спокойно ходить даже по ночам. Статья подготовлена компанией Oneaero. Oneaero – официальный чартерный агент, который предлагает выгодные рейсы во все уголки мира.

Словения

Небольшая страна, которая недавно примкнула к категории демократических государств. За последние годы она совершила огромный скачок в развитии – ранее этому мешал тоталитарный режим. Туристическая инфраструктура в Словении развита хорошо, здесь есть интересные достопримечательности и все возможности для отличного отдыха. О преступности туристам переживать не стоит – убийств не более 0.7 на 100 тыс. человек, в той же России этот показатель составляет 9.8.

Япония

Прославленная родина мафии якудза – это и аттракцион для приезжих, и государство с уникальной самобытной культурой, и просто одно из самых спокойных мест в мире. К туристам тут относятся уважительно и приветливо. Назвать направление дешевым нельзя, зато оно перспективное, интересное, безопасное. Криминальные сводки – это не о Японии.

Дания

Скандинавию отличает своя особенная атмосфера. Люди тут живут спокойно и размеренно, путешественники могут выбирать любые развлечения, отели на свой вкус с учетом доступного бюджета. В плане преступности в Дании проблем нет – в мировой прессе практически не попадаются сообщения о том, что тут кого-то убили, что-то взорвали или жители устроили забастовку.

Швеция

Социально развитая и благополучная во всех отношениях страна. Здесь высокий уровень жизни, возможно, в этом и причина? Мы судить не беремся, но гарантируем – лишних проблем во время путешествия у вас точно не возникнет.

Исландия

Холодное, но интересное место – тут хорошо жить, отдыхать, на время забываться от привычных хлопот. Исландия возглавляет перечень безопасных стран для туристов – процент убийств всего 0.3 на каждые 100 тыс. жителей. А еще местные жители невероятно приветливы.

Надеемся, наша информация была для вас полезной и поможет определиться с выбором места для отдыха.