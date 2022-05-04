Рекламное продвижение продукта, услуги, компании возможно в том числе с применением печатной продукции. И речь идёт не только о сувенирных футболках, пакетах, ежедневниках. Брендированный скотч позволяет ярко и лаконично продвигать конкретный объект. Клейкая лента используется активно не только в логистике. В особенности скотч с логотипом поможет в продвижении компаний, реализующих свою продукцию – от Интернет-магазинов одежды до поставщиков комбикорма.

Заказывать производство фирменного скотча с логотипом рекомендуется исключительно у профессионалов. Дело в том, что для создания качественного изображения (речь идёт о стойкости не только к механическим воздействиям, но и к ультрафиолету) требуются особые краски и отлаженный процесс переноса.

Этапы поверхностной печати

Самой распространённой технологией в переносе изображений на клейкую ленту является поверхностная печать. Она производится поэтапно:

создание клише;

подготовка сырья под нанесение изображения;

перенос изображения;

покрытие лаком;

нарезка и намотка.

Клише создаются из фотополимеров. Обратим внимание, что в подавляющем большинстве случаев максимальное количество используемых цветов не превышает 3. Этого вполне достаточно для переноса ярких и отчётливых изображений.

Рисунок можно переносить не только на белую, но и на цветную, прозрачную ленту скотча. Цвета для формирования изображения выбираются из пантонной палитры по предпочтениям заказчика.

Тип сырья и печать изображений

Наиболее рационально в качестве сырья использовать биаксильно-ориентированную полипропиленовую плёнку. Её цена самая низкая. При этом сохраняются все необходимые прочностные характеристики.

Клей может иметь основу из натурального или синтетического каучука.

Перед нанесением любого изображения на плёнку, её необходимо активировать. А именно, обеспечить высокую адгезию. Делается это при помощи коронатора – электрический разряд наносит засечки на поверхность плёнки.

Многие производители отказываются от коронатора в пользу привычного грунта или современных праймеров.

Далее анилоксовый вал переносит изображение с 3х клише на плёнку. Лента поочерёдно проходит через сушильные камеры, как после окрашивания, так и после обработки финишным лаком.

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В видео наглядно демонстрируется процесс производства скотча с логотипом: