Подробнее об алюминиевом скотче

Существует масса средств и способов соединения, изоляции, крепления различных материалов (метала, пластика и т.д.).

Выбирая подходящий расходник для выполнения подобных работ, стоит обратить внимание на скотч алюминиевый в бобинах. Внешне, это тугой ролик металлического цвета, изготовленный из алюминиевой фольги, покрытую тончайшей полиэтиленовой пленкой.

На идеально ровную поверхность ленты нанесен клей из синтетического каучука. Чтобы полоса в скатке не склеивалась, между ней проложен бумажный лайнер, пропитанный силиконовой мастикой.

Для начала работы достаточно отмотать край и снять с него защиту. Нанесение следует проводить с максимальной точностью, так как подручное средство не рассчитано на повторное использование после отклеивания.

Нельзя допускать прикосновения к клеящейся стороне, так как клей при этом теряет свои адгезивные свойства.

Бери и делай

Простой в применении скотч алюминиевый упрощает работу:

мастерам по монтажу тепло- , водо- , воздуховодов;

строителям и ремонтникам;

сантехникам и водопроводчикам;

производителям автомобилей;

специалистам станций технического обслуживания и мн. др.

Даже в быту простой пользователь справится с небольшими проблемами с помощью такого расходного материала.

Например, если лопнула канализационная труба, то достаточно ее очистить от краски или коррозии, тщательно просушить и надежно выполнить бандажирование именно таким подручным средством.

Поскольку клеящаяся полоса из алюминия:

не растягивается;

хорошо сцепливается с основной поверхностью;

не разрушается коррозией, грибком, плесенью;

не истирается;

устойчива к различным внешним факторам и агрессивным веществам;

не реагирует на ультрафиолетовые лучи и высокую температуру,

она набирает популярность, заменяя метизы, хомуты, проволочные, сварочные соединения. А диапазон температур от -10 °C до +90 °C позволяет задействовать ее в помещении и на открытом пространстве.

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