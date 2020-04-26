Подробнее об алюминиевом скотче

Существует масса средств и способов соединения, изоляции, крепления различных материалов (метала, пластика и т.д.).
Выбирая подходящий расходник для выполнения подобных работ, стоит обратить внимание на скотч алюминиевый в бобинах. Внешне, это тугой ролик металлического цвета, изготовленный из алюминиевой фольги, покрытую тончайшей полиэтиленовой пленкой.
На идеально ровную поверхность ленты нанесен клей из синтетического каучука. Чтобы полоса в скатке не склеивалась, между ней проложен бумажный лайнер, пропитанный силиконовой мастикой.
Для начала работы достаточно отмотать край и снять с него защиту. Нанесение следует проводить с максимальной точностью, так как подручное средство не рассчитано на повторное использование после отклеивания.
Нельзя допускать прикосновения к клеящейся стороне, так как клей при этом теряет свои адгезивные свойства.
Бери и делай
Простой в применении скотч алюминиевый упрощает работу:
- мастерам по монтажу тепло- , водо- , воздуховодов;
- строителям и ремонтникам;
- сантехникам и водопроводчикам;
- производителям автомобилей;
- специалистам станций технического обслуживания и мн. др.
Даже в быту простой пользователь справится с небольшими проблемами с помощью такого расходного материала.
Например, если лопнула канализационная труба, то достаточно ее очистить от краски или коррозии, тщательно просушить и надежно выполнить бандажирование именно таким подручным средством.
Поскольку клеящаяся полоса из алюминия:
- не растягивается;
- хорошо сцепливается с основной поверхностью;
- не разрушается коррозией, грибком, плесенью;
- не истирается;
- устойчива к различным внешним факторам и агрессивным веществам;
- не реагирует на ультрафиолетовые лучи и высокую температуру,
она набирает популярность, заменяя метизы, хомуты, проволочные, сварочные соединения. А диапазон температур от -10 °C до +90 °C позволяет задействовать ее в помещении и на открытом пространстве.
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