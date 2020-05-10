Сколько можно зарабатывать на Ютубе и как

Видеохостинг YouTube является самым популярным в своей нише. Проект был запущен 15 лет назад в 2005 году и первое время только развивался и обретал популярность.

Монетизация ресурса произвела настоящий фурор, существенно повысив интерес пользователей к нему. Ничего удивительного, ведь теперь практически каждый пользователь, независимо от типа контента, который он производит, имеет возможность здесь неплохо зарабатывать. Подробнее узнать, сколько можно зарабатывать на Ютубе, можно на сайте https://up-sait.ru/zarabotok-v-internete/skolko-zarabatyvayut-na-yutube.

Как зарабатывать на Ютуб

Вариантов достаточное количество. Но, практически в каждом случае от канала требуется наличие интересного контента, который будет пользоваться популярностью у пользователей.

Стать партнером YouTube. При выполнении определенных требований, которые сайт предъявляет владельцам каналов, они могут стать партнерами. После этого рядом с аккаунтом появляется значок $ и владелец канала начинает получать определенный процент с количества просмотров. Откуда деньги? Система сама вставляет рекламу в начале и в разных частях видео. За счет этого и осуществляется монетизация.

Размещение партнерских ссылок. Речь идет о стандартных партнерских программах. Можно непосредственно в самом видео об этом упоминать, а ссылку для перехода оставлять внизу в описании. Тоже работает.

Донаты. Это абсолютно добровольные денежные пожертвования, которые делают зрители, подписчики канала в благодарность, а также, чтобы поддерживать развитие. Причем, у известных блогеров доход от донатов может составлять несколько тысяч долларов в месяц.

Продвижение товаров и услуг через YouTube. Этот вариант подойдет для компаний, магазинов, которые предлагают различные товары и услуги. Можно снять короткий ролик, повествующих обо всех преимуществах продвигаемого продукта, чтобы пользователи могли лучше узнать о нем.

Проценты от подписчиков YouTube Premium. Те подписчики, которые не хотят тратить время на просмотр рекламы, подписываются на YouTube Premium. И если они смотрят видео с канала, его владелец тоже получает от этого определенный процент.

Сколько можно заработать на Ютуб

Нельзя назвать какую-то конкретную сумму. Здесь все зависит от канала, его раскрученности, специфики контента и количества подписчиков. Кроме того, просматривать видео могут не только подписчики, но, даже незарегистрированные в системе пользователи.

Это тоже засчитывается. За 1000 просмотров видео владельцы каналов, у которых аудитория англоязычная, получают примерно 7-8$. Те, кто делает контент для русскоязычной аудитории, получают с 1000 просмотров примерно 3$.

Однако, просмотры в большинство случаев это не основная статья дохода. Также неплохие деньги приносят рекламные интеграции. Кто-то зарабатывает 10-30 тысяч рублей в месяц, а популярные блогеры – до 1 000 000 рублей и больше.