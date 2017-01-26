Как выбрать коттеджный поселок

Сегодня множество людей мечтают о том, как здорово было бы отдохнуть от городской суеты и шума, и перебраться в коттеджный поселок. Стоит отметить, что такие участки становятся популярными, и агентства предлагают клиентам большое количество хороших вариантов.
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Коттеджный поселок — что это такое?
С каждым годом популярность коттеджных поселков возрастает, что не удивительно. На красивом загородном участке расположен готовый дом, который каждый покупатель может обустроить по своему усмотрению.
Территория, с готовым жилищем, считается наиболее распространенным вариантом. Именно такие участки пользуются высоким спросом среди покупателей.
Но помимо таких «классических» вариантов существуют и другие. Одним из наиболее новых видов являются территории с мультиформатной застройкой.
В чем же заключается особенность таких поселков? Вместо стандартных частных домов, здесь располагаются многоквартирные постройки, что также является довольно удобным.
В основном, компании по продаже недвижимости предлагают клиентам уже готовые жилища «под ключ». В квартирах имеется вся необходимая мебель и коммуникации, и поэтому не нужно обращаться к длительному ремонту.
Существует и третий вид, который также популярен среди покупателей. Особенности последнего варианта заключаются в:
- покупатель выбирает участок с готовым домом, или же без него;
- клиент может обратиться в строительную компанию для создания индивидуального проекта;
- возведением занимается та фирма, которая реализует свободные участки.
Существуют и более бюджетные варианты, предполагающие продажу свободной территории. В этом случае все вопросы о строительстве решает непосредственно клиент.
Как выбрать поселок
Бывают случаи, когда представленная картинка в каталоге не соответствует реальности, и с такой проблемой сталкивается большое количество людей. Во избежание таких ситуаций, нужно правильно подойти к выбору участка.
В этом деле необходимо учитывать несколько моментов, а именно:
- надежность и репутацию застройщика;
- отзывы и рекомендации компании;
- примеры готовых проектов.
Поселок нужно выбирать в таком месте, рядом с которым находится вся необходимая инфраструктура: магазины, детский сад и школа.
Не стоит покупать слишком отдаленные участки. В основном, в таких поселках часто возникают проблемы с коммуникациями.