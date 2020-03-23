Штукатурные машины. Основные правила использования устройств. Где купить

Современные штукатурные станции позволяют получить качественный слой штукатурки с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами. Сегодня пользователям доступны два основных варианта устройств – на 220 Вольт и на 380 Вольт.
Также есть мультивольтажные агрегаты, способные переключаться между этими двумя режимами.
С другой стороны, чтобы штукатурная машина принесла максимальную пользу, рекомендуется тщательно ознакомиться с правилами подготовительных работ перед штукатуркой и стандартами эксплуатации устройства.
Подготовительные роботы перед штукатуркой
Во время работ следует учитывать:
- Емкость наполняется составом на 60%.
- Рабочему следует разместиться под углом к обрабатываемой стене. Правая рука держит устройство, а левая контролирует шланг. Необходимо, чтобы продолжительность шланга позволяла свободно перемещаться вдоль поверхности.
- Осуществлять нажатие на рычаг спуска нужно только в те моменты, когда устройство направлено на обрабатываемый участок. Промежуток от рабочей поверхности до сопла – не менее тридцати сантиметров.
- Нужно чтобы струя составляла с поверхностью основания прямой угол (девяносто градусов). При механизированной штукатурке потолка поток направляется под незначительным углом от себя. Вещество требуется наносить тонким слоем.
- Начинать нанесение смеси нужно с угла. В начале заполняются трещины и углубления. Полосы наносятся шириной порядка семидесяти сантиметров.
- Все последующие слои наносятся через тридцать минут, особенно если в составе есть известь.
- Число слоев определяется толщиной штукатурки, которая требуется для выполнения задач потребителя.
Дополнительные советы по работе с штукатурными станциями
Во время работ с оборудованием рекомендуется придерживаться ряда пунктов:
- Во время штукатурочных работ применяйте специальную маску и защитные очки.
- Держите форсунку на расстоянии тридцати-сорока сантиметров.
- Наносите штукатурку при температурном режиме от семи до тридцати градусов по Цельсию.
- Чтобы почистить машинки и каналы, применяйте только воду (подойдет обычная водопроводная жидкость).
- Не разбирайте устройство для штукатурки, когда оно находится в рабочем состоянии.
- применяйте специальные смеси для штукатурных машин. Простые растворы для ручной работы могут навредить.
Придерживаясь простых правил и рекомендаций, пользователь получит высококачественное покрытие, не навредив себе, окружающим и оборудованию.
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Чтобы купить штукатурные машины, рекомендуется обращаться только в проверенные сертифицированные магазины, такие как Orangemarket.
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Далее на видео вы можете ознакомиться с самым эффективным способом штукатурки стен.