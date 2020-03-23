Штукатурные машины. Основные правила использования устройств. Где купить

Современные штукатурные станции позволяют получить качественный слой штукатурки с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами. Сегодня пользователям доступны два основных варианта устройств – на 220 Вольт и на 380 Вольт.

Также есть мультивольтажные агрегаты, способные переключаться между этими двумя режимами.

С другой стороны, чтобы штукатурная машина принесла максимальную пользу, рекомендуется тщательно ознакомиться с правилами подготовительных работ перед штукатуркой и стандартами эксплуатации устройства.

Подготовительные роботы перед штукатуркой

Во время работ следует учитывать:

Емкость наполняется составом на 60%. Рабочему следует разместиться под углом к обрабатываемой стене. Правая рука держит устройство, а левая контролирует шланг. Необходимо, чтобы продолжительность шланга позволяла свободно перемещаться вдоль поверхности. Осуществлять нажатие на рычаг спуска нужно только в те моменты, когда устройство направлено на обрабатываемый участок. Промежуток от рабочей поверхности до сопла – не менее тридцати сантиметров. Нужно чтобы струя составляла с поверхностью основания прямой угол (девяносто градусов). При механизированной штукатурке потолка поток направляется под незначительным углом от себя. Вещество требуется наносить тонким слоем. Начинать нанесение смеси нужно с угла. В начале заполняются трещины и углубления. Полосы наносятся шириной порядка семидесяти сантиметров. Все последующие слои наносятся через тридцать минут, особенно если в составе есть известь. Число слоев определяется толщиной штукатурки, которая требуется для выполнения задач потребителя.

Дополнительные советы по работе с штукатурными станциями

Во время работ с оборудованием рекомендуется придерживаться ряда пунктов:

Во время штукатурочных работ применяйте специальную маску и защитные очки.

Держите форсунку на расстоянии тридцати-сорока сантиметров.

Наносите штукатурку при температурном режиме от семи до тридцати градусов по Цельсию.

Чтобы почистить машинки и каналы, применяйте только воду (подойдет обычная водопроводная жидкость).

Не разбирайте устройство для штукатурки, когда оно находится в рабочем состоянии.

применяйте специальные смеси для штукатурных машин. Простые растворы для ручной работы могут навредить.

Придерживаясь простых правил и рекомендаций, пользователь получит высококачественное покрытие, не навредив себе, окружающим и оборудованию.

Где заказать

Чтобы купить штукатурные машины, рекомендуется обращаться только в проверенные сертифицированные магазины, такие как Orangemarket.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с самым эффективным способом штукатурки стен.